“Gracias por ayudarme a cargar con este dolor". Fue una de las frases que Kelly Osbourne dedicó a los fans de su padre, el legandario Ozzy Osbourne, a semanas de su muerte.

Por primera vez, la influencer y conductora habló públicamente del duelo que, tanto ella como su familia enfrentan, y que calificó como uno de los momentos más difíciles de su vida:

"He intentado escribir esta publicación un millón de veces, pero no encuentro las palabras. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias", escribió en sus redes sociales.

En su desgarrador mensaje, la hija del ícono del heavy metal agradeció a los fans, amigos y todo aquel que, desde distintos rincones del mundo, le han enviado palabras de aliento.

“Cada palabra amable, cada recuerdo compartido, cada muestra de compasión ha significado más de lo que nunca podré explicar. Gracias por amar a mi papá como lo hicieron. Él los amaba muchísimo".

La socialité agradeció las muestras de cariño que su familia ha recibido. Foto: Instagram.

Asimismo, reconoció que aún no se siente lista para reaparecer ante los reflectores; sin embargo, sentirse acompañada la ha ayudado a salir adelante.

“El dolor me llega en oleadas. No estaré bien por un tiempo, pero saber que no estamos solos ha hecho la diferencia", agregó.

Ozzy Osbourne falleció el pasado 22 de julio, a los 76 años, en su casa de Buckinghamshire, por complicaciones de salud. Su última aparición ocurrió apenas semanas antes, cuando se reunió con los integrantes originales de Black Sabbath para un concierto de despedida en Birmingham.

Ese mismo lugar fue testigo de un cortejo fúnebre que reunió a miles de personas. El cuerpo de Ozzy recorrió las calles de la ciudad que lo vio nacer, mientras fanáticos dejaban flores, guitarras, veladoras y mensajes para honrar la memoria de su "Príncipe de las tinieblas".

Por último, Kelly aseguró que los recuerdos y el legado que dejó su padre son y serán su principal motivación: "Estoy aferrándome al amor, a la luz y al legado que dejó mi padre”, finalizó.

El legado de Osbourne marcó generaciones. Desde su paso por Black Sabbath hasta su carrera como solista, dejó una marca indeleble en el rock y el metal, por lo que su partida ha sido un duro golpe para todos aquellos que se sintieron identificados con su música.

