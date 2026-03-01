Catherine O´Hara, fallecida el 30 de enero, fue reconocida, póstumamente, por los SAG Awards, en la categoría de Actriz en una serie de comedia por su actuación en "The Studio"; uno de sus compañeros de elenco, Seth Rogen quien pidió a los presentes que, lleven el trabajo de la actriz (QEPD) a nuevas generaciones, para que su legado continué, luego de su muerte.

La actriz fue nominada junto a Kathryn Hahn, su compañera en "The Studio", así como con Jenna Ortega, por "Wednesday", Jean Smart por su actuación en "Hacks" y Kristen Wiig y su aparición en "Palm Royale", pero fue O´Hara quien fue reconocida por el galardón.

Cuando su nombre fue anunciado, las actrices con las que contendía en la misma categoría, aplaudieron emotivamente ante la ausencia de O´Hara, mientras que Seth Rogen, su compañero en la serie se dirigió al estrado para recibir el reconocimiento de la actriz, fallecida a los 71 años.

Lee también: SAG Awards: Eiza González, Teyana Taylor y Emma Stone arriban a la alfombra roja

Apoyado por un trozo de papel, Rogen, que también ganó en la categoría que estaba contemplado -como Actor masculino en una serie de comedia-, leyó unas palabras en honor a su compañera de reparto, precisando lo grato que hubiera sido para O´Hara recibir el SAG Award.

“Sé que se habría sentido honrada de recibir este premio de sus compañeros actores, a quienes sé que respetaba muchísimo; era una gran admiradora de todos ustedes”.

Rogen también habló de los pensamientos que ha experimentado, luego del inesperado deceso de la actriz, relacionadas con la fugacidad del tiempo y lo afortunado que fue de trabajar con su compañera que, durante el rodaje de la serie, mostró que, sin importar la trascendencia de su trayectoria, siempre se mostró dispuesta a aprender de los demás.

"Obviamente, ya saben, he estado reflexionando sobre el tiempo que tuve la suerte de pasar con ella, trabajando con ella, y algo que me ha maravillado estas últimas semanas es su capacidad de ser generosa, amable y cortés, sin jamás minimizar su propio talento ni su capacidad de contribuir al trabajo que estábamos haciendo; demostró que se puede ser un genio y ser amable, y que una de esas cosas no tiene por qué ir en detrimento de la otra, de ninguna manera", ahondó.

Lee también: Premios SAG 2026: los nominados y cómo, cuándo y dónde ver la entrega

Para culminar su discurso, Rogen hizo una petición a los presentes, así como a todos aquellos que estuvieran sintonizando los SAG Awards; acercar a las nuevas generaciones o, a aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo de Catherine O´Hara, mostrarle su trabajo, en búsqueda de que su histrionismo siga vigente.

"Los dejo con esto, si tienen gente en sus vidas que no conoce su trabajo, ya sean niños, o simplemente gente desconectada, o tonta, o algo así, simplemente muéstrenles a O'Hara bailando al ritmo de Harry Belafonte en 'Beetlejuice', muéstrenles a O'Hara lastimándose la rodilla en 'Best in show' y haciendo ese gesto increíble de cojear, y díganle a la gente, mientras se ríen, que esa es Catherine O'Hara y que tuvimos suerte de vivir en un mundo donde ella, en general, compartió su talento con nosotros".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc