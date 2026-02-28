Los premios más mediáticos después del Oscar, son sin duda los que otorga el Sindicato de Actores de EU (SAG) porque además de reunir a los rostros de actrices y actores más conocidos del mundo, su número de agremiados es impresionante con más de 120 mil, procedentes de varios países.

Y este domingo se efectuará la ceremonia en Los Ángeles, al cual podrá ser seguida desde México a partir de las 18:00 horas en Netflix.

Los más nominados

El Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles será la sede del evento que estará bajo la conducción de Janelle James y Connor Storrie.

Serán ahí a donde llegue “Una batalla tras otra”, la cinta que encabeza las nominaciones con siete, entre ellas Mejor Elenco, Actor (Leonardo DiCaprio) y Especialistas en Escenas de Acción (stunts). La segunda en la lista es “Pecadores” con cinco posibilidades.

Hay categorías en que se enfrentarán compañeros de una misma producción como en Actor de Reparto, donde una vez más se verán las caras Benicio del Toro y Sean Penn por “Una batalla tras otra”, así como en la categoría de Actriz de Serie Dramática, en la cual fueron nominadas Parker Posey y Aimee Lou Wood por su labor en “The white lotus”.

El joven

Owen Cooper, el joven de 15 años que interpretó al violento “Jamie Miller” en la serie "Adolescencia”, está nominado a Mejor Actor en Serie Limitada o Película de TV. El británico llegará con el antecedente de haber ganado el Emmy, lo que le confirió el honor de ser el actor más joven en obtenerlo. Originalmente quería ser futbolista, pero un taller de actuación le hizo ver que su camino estaba fuera de un campo de juego. Actualmente forma parte del elenco de “Cumbres borrascosas”, al lado de Jacob Elordi, también nominado al SAG Award por su trabajo de “La Criatura” en “Frankenstein”.

El homenajeado

El histórico Harrison Ford recibirá el Life Achievement Award, en homenaje a su trayectoria profesional. Ha sido el galán “Han Solo” en “Star Wars”, presidente de EU en “El avión presidencial", un aventurero en “Indiana Jones”, alguien de mucha acción en “El fugitivo” y alguien de inicios del siglo pasado en “1923”. Cosa curiosa: en su carrera de seis décadas sólo ha sido una vez nominado al Oscar, siendo por “Testigo en peligro” en 1986. Quizá la Academia esté pensando en algún momento, tambié, premiar con algo honorífico a este hombre de 83 años, nacido en Chicago.

No todo será miel

La premiación se llevará a cabo días después de que de manera informal el sindicato y la alianza de productores de cine y tv iniciaron acercamientos para un nuevo contrato que fije nuevos mínimos y llegar lo más de acuerdo posible a junio, cuando termine el acuerdo actual.

Ninguna de las partes quiere que ocurra lo de hace casi tres años, cuando una huelga de actores paralizó a Hollywood por poco más de tres meses.

Pero la discusión oficial, que presuntamente arrancaría la semana próxima, pondrá sobre la mesa de nueva cuenta el uso de Inteligencia Artificial.

Sean Astin, recién nombrado presidente de la SAG, ha declarado que el mundo del entretenimiento pasa por momentos complicados.

Se espera que, así como ocurrió en la entrega de premios del Sindicato de Directores y en donde su presidente Christopher Nolan fijó una postura fuerte sobre pagos justos y respeto al trabajo, el SAG también lo haga.

Por ahora tanto Actores como la Alianza de Productores han acordado un apagón mediático, es decir, no revelar nada de las negociaciones a menos que haya algo que las frene.

rad