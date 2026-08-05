El Estadio Banorte, antes Azteca, se pintará de azulcrema con el regreso del América Femenil. Las "Águilas" volverán a jugar en el inmueble capitalino después de una ausencia de dos años, dos meses y quince días. Tiempo en el que se mudaron al Estadio Ciudad de los Deportes, mientras su hogar era remodelado para la Copa del Mundo de 2026.

Por esta razón, el América Femenil publicó una serie de actividades en las que celebrará junto a su afición el retorno al Coloso de Santa Úrsula, así como su histórico triplete con los títulos del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, la Concacaf W Champions Cup y el Campeón de Campeones de 2026.

El programa de “Volvemos a Casa” contempla la entrada gratuita a niñas y niños que usen la playera de las “Águilas” en el Clásico Joven que se disputará el próximo sábado, 8 de agosto, a las cuatro de la tarde (en tiempo del centro de México). Además de las siguientes iniciativas:

Oportunidad de tomarse fotografías con las mascotas y los tres títulos que, desde el pasado 17 de mayo, América Femenil conquistó fuera de casa.

conquistó fuera de casa. Los primeros cuarenta compradores de la Ame Shop , ubicada en la explanada del Estadio Banorte , podrán acceder a un Meet & Greet con dos de las futbolistas. Además, la tienda también regalará una cantidad limitada del parche especial de campeonas.

, ubicada en la explanada del , podrán acceder a un Meet & Greet con dos de las futbolistas. Además, la tienda también regalará una cantidad limitada del parche especial de campeonas. Los patrocinadores del América Femenil realizarán sorteos y actividades para todos los asistentes.

realizarán sorteos y actividades para todos los asistentes. Algunos de los abonados del AmePass podrán recibir a las futbolistas en el túnel del estadio, además de que podrán ver el calentamiento en la cancha.

“En las redes sociales de América Femenil estará activo el Barómetro, el cual irá anunciando actividades y sorpresas adicionales conforme vaya creciendo el número de asistentes al Estadio Banorte”, informó la directiva azulcrema en un comunicado.

Ante la “Máquina” de Cruz Azul, el América Femenil buscará hilar una segunda victoria consecutiva, después de que inició con el pie derecho y goleó a Santos Laguna en la primera fecha del torneo Apertura 2026.

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¿Cómo se siente el América Femenil por regresar al Estadio Banorte?

Para el América Femenil, el histórico triplete ya es pasado. Desde el seno azulcrema tienen hambre de más campeonatos, por lo que usarán el regreso al Estadio Banorte como motivación para dar un golpe de autoridad ante Cruz Azul.

“Es la forma para que nosotras continuemos con ese trabajo y esa disciplina: con humildad y compromiso porque nos queda mucho camino que recorrer. […] Los campeonatos y el hecho de volver a casa también son una motivación”, aseveró la mediocampista Nancy Antonio en conferencia de prensa previa a la Jornada 2 del Apertura 2026.

El último partido que las “Águilas” disputaron en el Coloso de Santa Úrsula fue el 24 de mayo de 2024, durante la Final de Ida del Clausura 2024 ante las “Rayadas” de Monterrey.

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