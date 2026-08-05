En América Femenil tienen hambre de más títulos. Su histórico triplete ya es parte del pasado, por lo que la exigencia de las azulcremas se mantiene intacta de cara al primer clásico de la temporada que disputarán contra Cruz Azul. “No nos conformamos con estos campeonatos”, advirtió la mediocampista Nancy Antonio.

“Aunque ganemos, hay veces que no sentimos esa satisfacción de haber ganado porque siempre buscamos más. […] No nos conformamos con ellos. Los abrazamos y los valoramos, pero vemos hacia adelante para exigirnos y seguir mejorando”, afirmó en conferencia de prensa previa a la Jornada 2 del Apertura 2026.

Tras una ausencia de poco más de dos años, América Femenil regresará al Estadio Banorte —antes Azteca— para jugar el Clásico Joven de la Liga MX Femenil, que estrena formato para este torneo. El regreso a casa, aseguró Nancy Antonio, representa una motivación adicional para conseguir un segundo triunfo consecutivo en el certamen, después de iniciar con el pie derecho y golear a Santos Laguna.

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“Es la forma para que nosotras continuemos con ese trabajo y esa disciplina: con humildad y compromiso porque nos queda mucho camino que recorrer. […] Los campeonatos y el hecho de volver a casa también son una motivación, pero ya es pasado”, enfatizó la mediocampista.

El próximo sábado, 8 de agosto, las Águilas regresarán a su hogar con las coronas del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, la Concacaf W Champions Cup y el Campeón de Campeones 2026. Un histórico triplete que no solo refleja el crecimiento de las dirigidas por Ángel Villacampa, sino también del futbol femenil en México.

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México, con solidez para ser campeona del mundo en un futuro

Además de destacar el momento que vive la Selección Mexicana Femenil Sub-23, misma que disputará la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe contra Colombia, Nancy Antonio adelantó que trabaja todos los días por dos objetivos: primero, conseguir títulos en el América Femenil. Después, llegar al Mundial Femenino de 2027 con el Tricolor.

“No dudo que México sea una potencia mundial. No dudo que México en algún punto llegue a ser campeona del mundo, siempre que exista este apoyo y esta apuesta por el futbol femenil”, sentenció Nancy Antonio.

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