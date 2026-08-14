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Venezuela informó el viernes la excarcelación de 131 presos políticos, entre ellos una acusada por un atentado con drones contra el depuesto Nicolás Maduro, tras la promesa hecha la víspera por la jefa de la delegación opositora en los diálogos con el gobierno interino para facilitar liberaciones.
El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática "informa el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas que se encontraban bajo régimen de detención", indicó en un comunicado el ente, creado por la mandataria interina Delcy Rodríguez.
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bmc
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