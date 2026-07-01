En mayo, las remesas familiares que envían los mexicanos desde el exterior, principalmente de Estados Unidos, lograron recuperarse al volver a superar los 5 mil millones de dólares (mmdd).

Banco de México (Banxico) informó que durante el quinto mes de 2026 se captaron por ese concepto 5 mil 611 millones de dólares.

Representa el monto mensual más alto en lo que va de este 2026, año en que se endurecieron las medidas para la transferencia de dinero con más controles e impuestos para los envíos en efectivo.

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Lo anterior significó el cuarto mes al alza con un aumento de 12.7% respecto a abril, cuando sumaron 4 mil 978 millones de dólares.

Si se compara con el mismo mes del 2025, resultó un incremento de 3.8% sobre los 5 mil 360 millones de dólares de hace un año.

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Remesas no le quedan mal a las madres

Durante mayo, mes en que se celebra el Día de las Madres en México, se notó un mayor número de envíos de dinero al pasar de 12.3 millones de abril a 13.9 millones de operaciones registradas por Banxico.

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También subió ligeramente el monto promedio por cada remesa de 403 a 404 dólares entre abril y mayo del presente año.

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Así, el monto acumulado de los ingresos por remesas en el periodo enero-mayo de 2026 totalizó 25 mil 287 millones de dólares.

Esto es mayor a los 24 mil 588 millones de dólares registrados en el mismo lapso de 2025 y que implicó un avance anual de 2.8%, destacó el banco central mexicano.

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Información de Banxico indica que en los primeros cinco meses de este año, el 99.2% del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, al alcanzar 25 mil 082 millones de dólares.

Las efectuadas en efectivo y especie y las money orders representaron el 0.6 y 0.2% del monto total, respectivamente, al exhibir niveles de 158 y 48 millones de dólares, en cada caso.

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ss/mcc