El economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, descartó que la orden ejecutiva impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provoque un efecto catastrófico en el envío de remesas hacia México, aunque reconoció que sí podría generar afectaciones marginales y mayores obstáculos para migrantes no documentados en acceso al sistema financiero.

"Esto puede ser negativo, sin duda, pero no creo que sea algo catastrófico ni tan significativo", dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Serrano explicó que la orden ejecutiva busca limitar la participación de migrantes indocumentados en el sistema financiero estadounidense, restringiendo su acceso a cuentas bancarias, servicios financieros y envíos de dinero. Añadió que la medida instruye al Departamento del Tesoro a endurecer requisitos de identificación y eventualmente solicitar información relacionada con el estatus migratorio de los usuarios del sistema financiero.

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Añadió que más de 90% de las remesas actualmente se envían por canales formales, principalmente bancos y remesadoras.

El especialista señaló que el impacto debe dimensionarse, ya que de los mexicanos que residen en Estados Unidos, una parte importante cuenta con documentación o pertenece a segundas y terceras generaciones con ciudadanía estadounidense. Indicó que el universo potencialmente afectado sería el de migrantes indocumentados, aunque incluso en esos casos existen alternativas para continuar enviando recursos a sus familias.

El economista dijo que se debe considerar que muchos migrantes podrían recurrir a familiares o amigos documentados para realizar las transferencias o utilizar canales alternativos digitales fuera de la banca tradicional. Agregó que las propias instituciones financieras estadounidenses podrían presionar para suavizar la medida, debido al riesgo de que los envíos migren hacia esquemas informales menos supervisados.

Serrano advirtió que el mayor efecto podría presentarse en la bancarización de migrantes mexicanos en Estados Unidos, ya que la medida podría dificultar la apertura de cuentas y el acceso al crédito para trabajadores indocumentados que actualmente utilizan documentos como la matrícula consular para integrarse al sistema financiero.

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“Si llega a incrementarse la medida, hay que recordar que los mexicanos, aunque sean indocumentados, pueden abrir cuentas bancarias en Estados Unidos con su matrícula consular. Esto les va a impedir abrir cuentas y esto les va a impedir eventualmente acceder al crédito. Entonces yo lo que sí creo que va a afectar es a la bancarización de nuestros compatriotas en Estados Unidos”; dijo.

El economista recordó que durante el actual mandato de Trump ya se habían planteado propuestas más agresivas sobre remesas, como un impuesto generalizado a los envíos, el cual terminó reduciéndose únicamente a operaciones no electrónicas. En ese sentido, consideró que todavía falta conocer cómo se implementará la orden ejecutiva durante los próximos 90 días antes de estimar un impacto concreto sobre los flujos de remesas hacia México.

“A mí no me sorprendería que las instituciones financieras pidan que se mitigue la medida, como ya ocurrió. Hay que acordarnos que al principio de este segundo mandato de Trump se habló de poner un impuesto del 10% a todas las remesas, después se bajó el 5 y después nada más que quedó en el 1%”, enfatizó.

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