Más Información

La finca que marcó el destino del Cártel de Sinaloa… y de Rocha

La finca que marcó el destino del Cártel de Sinaloa… y de Rocha

Sheinbaum reacciona a recorte de la SEP al ciclo escolar 2025-2026; "no hay calendario definido", dice

Sheinbaum reacciona a recorte de la SEP al ciclo escolar 2025-2026; "no hay calendario definido", dice

Díaz Ayuso adelanta su regreso de México por un "clima de boicot"; culpa al gobierno de la presidenta Sheinbaum

Díaz Ayuso adelanta su regreso de México por un "clima de boicot"; culpa al gobierno de la presidenta Sheinbaum

El crimen ahora fabrica fichas de desaparecidos

El crimen ahora fabrica fichas de desaparecidos

Detienen a dos implicados en desvío de más de 348 millones de pesos; recursos provenían presuntamente de empresas factureras

Detienen a dos implicados en desvío de más de 348 millones de pesos; recursos provenían presuntamente de empresas factureras

Sheinbaum niega que consulados mexicanos en EU hagan política contra gobierno estadounidense; “es absolutamente falso”, asegura

Sheinbaum niega que consulados mexicanos en EU hagan política contra gobierno estadounidense; “es absolutamente falso”, asegura

La presidenta descartó que haya “incertidumbre” por y aseguró que cada vez menos personas mexicanas se van a Estados Unidos “a construir una vida”.

En su conferencia mañanera de este viernes 8 de mayo en , Sheinbaum Pardo aseguró que “en México se dan oportunidades”.

“No hay incertidumbre, no veo incertidumbre. Obviamente la política que ha tomado Estados Unidos frente a muchos mexicanos allá, pues hemos dicho públicamente que no estamos de acuerdo, pero no hay una incertidumbre", expresó.

Lee también

“Cada vez menos mexicanos van a Estados Unidos a construir una vida”, declaró al asegurar que se busca con la administración de Donald Trump a disminuir la migración de una manera humanitaria.

Destacó también la protección consular para las personas mexicanas y una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de connacionales en centros de detención.

Tatiana Clouthier hizo un trabajo importante para que empresarios mexicano-estadounidenses inviertan en México, aseguró la Mandataria federal.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]