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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que haya “incertidumbre” por remesas y aseguró que cada vez menos personas mexicanas se van a Estados Unidos “a construir una vida”.
En su conferencia mañanera de este viernes 8 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “en México se dan oportunidades”.
“No hay incertidumbre, no veo incertidumbre. Obviamente la política que ha tomado Estados Unidos frente a muchos mexicanos allá, pues hemos dicho públicamente que no estamos de acuerdo, pero no hay una incertidumbre", expresó.
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“Cada vez menos mexicanos van a Estados Unidos a construir una vida”, declaró al asegurar que se busca con la administración de Donald Trump a disminuir la migración de una manera humanitaria.
Destacó también la protección consular para las personas mexicanas y una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de connacionales en centros de detención.
Tatiana Clouthier hizo un trabajo importante para que empresarios mexicano-estadounidenses inviertan en México, aseguró la Mandataria federal.
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