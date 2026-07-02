La producción de petróleo crudo va a repuntar y puede llegar incluso a 2.5 millones de barriles diarios, prevé Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso, empresa con largo historial en la industria energética.

Ayer en un evento de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI), destacó que en los próximos años se recogerán los frutos de los acuerdos de Pemex con privados, como el del campo Trion con la australiana Woodside Energy en aguas profundas.

Mencionó los beneficios que puede obtener Pemex a partir de los acuerdos con Petrobras.

“Lo que se viene es muy buena producción petrolera, ya que se suelten a trabajar estas empresas que están en el mar. La del socio brasileño también va a ser importante y que ya empecemos a producir petróleo para llegar a niveles de 2 o 2.5 millones de barriles diarios”, dijo el también hombre más rico de América Latina.

Desde su perspectiva, hay oportunidad de que crezca la extracción en Cantarell si se explora más allá del cretácico, es decir, a mayor profundidad.

“Tengo un amigo de la UNAM, que es especialista en todas estas cosas, ellos piensan, después de haber hecho toda la exploración en el cráter del meteorito de hace 65 o 66 millones de años, que todavía en Cantarell, abajo de donde se estuvo explotando, todavía hay más petróleo”, comentó.

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“No sé por qué no se han ido a asomar ahí tantito, que se metan a perforar. Pueden encontrar con rapidez y analizar qué tipo de petróleo hay. Es un petróleo pesado, pero puede ser que el del Jurásico sea hasta de mejor calidad. Ahí tenemos esa reserva. Sin embargo, debo decir que en México hay petróleo por todos lados”, anotó.

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