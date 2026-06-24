Beijing. El Ministerio de Comercio de China publicó un reglamento que detalla los procedimientos y represalias con los que Beijing investigará y responderá a amenazas externas contra sus cadenas industriales y de suministro, con medidas como restricciones al comercio o la imposición de tasas especiales.

El gobierno de China desarrolla así el Decreto 834 del Consejo de Estado, donde estableció el marco general e introdujo la facultad de abrir investigaciones.

El reglamento concreta ahora cómo se tramitarán esos procesos y estipula que el Ministerio podrá iniciar investigaciones cuando países, regiones u organizaciones internacionales "violen el derecho internacional" con restricciones o medidas discriminatorias contra China en cadenas industriales y de suministro.

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También se podrán adoptar medidas cuando organizaciones o personas extranjeras violen principios de mercado, interrumpan transacciones con entidades chinas o adopten medidas discriminatorias que causen daños sustanciales o amenazas a la seguridad de dichas cadenas.

Entre las contramedidas previstas en el texto, compartido por la agencia estatal Xinhua, figuran la prohibición o restricción al comercio de bienes, tecnología o servicios; la imposición de tasas especiales o la inclusión de personas y entidades en listas de sanciones.

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El texto también fija consecuencias para organizaciones o individuos dentro de China que no acaten las medidas adoptadas, incluyendo restricciones en contratación pública, comercio exterior o flujos de datos con el exterior.

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La publicación se produce en un contexto de escalada de tensiones comerciales entre Beijing y Washington y llega apenas dos días después de que el Ministerio de Comercio chino incluyera a 10 empresas estadounidenses de defensa, drones, tecnología aeroespacial y tierras raras en su lista de control de exportaciones.

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Por su parte, Estados Unidos incluyó a varias compañías chinas, entre ellas Alibaba, Baidu, BYD y Unitree, en su lista de "empresas militares chinas", lo que, aunque no implica sanciones directas, prohíbe al Departamento de Defensa contratar con las empresas designadas.

Alibaba presentó este martes una demanda contra el Departamento de Guerra de Estados Unidos a cuenta de su inclusión en la lista, una decisión que consideró "arbitraria" y que "excedió" los límites de la autoridad del Departamento al ser tomada "sin los debidos procesos legales".

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En un escenario de crecientes tensiones internacionales, China ha publicado a lo largo de este año otra norma que le permite adoptar contramedidas en ámbitos como el comercio, la inversión, la entrada y salida de personas o la cooperación internacional frente a actuaciones de otros países que, a su juicio, vulneren el derecho internacional o perjudiquen a sus ciudadanos y empresas.

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