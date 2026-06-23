Culiacán, Sin. 18 de junio. - La polémica pública por las acusaciones de Estados Unidos contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, de tener nexos con grupos delictivos, obliga practicar una revisión exhaustiva a la solicitud de pensión anticipada de 67 mil pesos, al excomandante de investigación, Jorge Contreras Núñez.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, diputado Ambrosio Chávez Chávez aclaró que la solicitud de pensión anticipada fue solicitada por el exfuncionario, con fecha 23 de junio del 2026, por lo que el trámite tiene que cumplir con diversos requisitos y trámites antes de llegar al poder legislativo.

Sobre las acusaciones que pesan en contra de este exjefe policiaco de la Fiscalía General del Estado, en la Unión Americana, indicó que este asunto se ventila en otras instancias, por lo que se continúa con el trámite y en una revisión más exhaustiva del expediente, por el contexto en que se encuentra esta solicitud.

Lee también PVEM rompe con Morena en Colima; irá solo en elecciones de 2027

Señaló que no existe ningún impedimento para que se continúe con el trámite, sin embargo, en la Comisión de Hacienda, se realiza una revisión del expediente que acompaña la solicitud para verificar el monto de 67 mil 447 pesos y el tiempo laborado.

El legislador local externó que no se tiene fecha para dictaminar esta iniciativa de pensión enviada por el ejecutivo estatal, ya que se continua con su curso legal, tomando en cuenta en contexto en que se recibió para su análisis, aprobación o rechazo.

[Publicidad]

La presidenta del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Irma Guadalupe Moreno Ovalle consideró que ante el escándalo que se vive por las solicitudes de detención con miras a la extradición del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y nueve personas más, no es tiempo propicio para dar continuidad a esta solicitud.

Puntualizó que se mandaría un mensaje poco positivo que se autorice una pensión a un exjefe policiaco, cuando este, se encuentra en el escrutinio público, por acusaciones que existen en su contra, en Estados Unidos, cuyo país pidió su detención provisional.

dmrr/cr