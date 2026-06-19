Moscú.- El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó de un nuevo ataque masivo de drones ucranianos contra la capital rusa, que en esta ocasión no dejó víctimas o daños.

"Hoy, el enemigo lanzó otro ataque masivo contra Moscú. Tan solo en los límites (de la ciudad), las fuerzas de defensa aérea derribaron 76 drones", escribió el regidor en las redes sociales.

Sobianin agregó que no se han registrado víctimas o daños por el nuevo ataque.

Lee también VIDEOS: Ucrania lanza ataque masivo con drones contra refinería de Moscú; Rusia amenaza con respuesta

Como consecuencia del masivo ataque de drones del jueves, en la región de Moscú murió una niña de ocho años y más de 16 personas resultaron heridas.

En el sureste de Moscú los drones lograron impactar contra un complejo de refinerías, que ya había sido atacado hace tres días.

[Publicidad]

Sobianin también comunicó que restos de un dron derribado cayeron sobre un centro comercial adyacente al gran polígono industrial donde se encuentran las refinerías de Kapotnia.

Lee también Trump ve posible “hacer algo" sobre la guerra entre Rusia y Ucrania; Putin y Zelensky están "abiertos al diálogo"

El alcalde estimó en más de 194 los drones derribados el jueves que tenían la capital rusa como objetivo.

[Publicidad]

Como consecuencia, en los aeropuertos capitalinos fueron aplazados y cancelados más de 550 vuelos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc