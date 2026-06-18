Ucrania atacó por segunda vez en una semana una importante refinería de petróleo de Moscú el jueves, lo que provocó una enorme humareda negra y trastocó los vuelos comerciales en aeropuertos de la capital en uno de sus mayores ataques con drones desde la invasión rusa de hace más de cuatro años, informaron funcionarios rusos el jueves.

Ucrania ha atacado repetidamente las instalaciones petroleras de Rusia para reducir los ingresos de Moscú para la guerra y hacer que los rusos sientan las consecuencias de la invasión. Algunas zonas han reportado escasez de combustible.

El ataque de decenas de drones se produjo horas después de que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky dijera que había tenido “una importante llamada de coordinación” con los presidentes de Estados Unidos y Francia, y que había obtenido compromisos clave de mayor apoyo por parte de la cumbre del G7 esta semana.

Zelensky tiene previsto mantener conversaciones en Bruselas más tarde el jueves con líderes de la OTAN y la Unión Europea, incluidas discusiones sobre la posible construcción de un sistema continental para protegerse contra misiles balísticos. Rusia ha atacado implacablemente a Ucrania con ese tipo de misiles, que las defensas antiaéreas tienen dificultades para contrarrestar.

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El ataque contra Moscú fue un nuevo bochorno para el presidente ruso Vladímir Putin, después de un ataque con drones ucranianos contra su ciudad natal de San Petersburgo a principios de este mes justo cuando celebraba en la ciudad un foro económico con visitantes extranjeros de alto nivel.

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El canciller ruso, Serguéi Lavrov, dijo que Putin ya anunció que Rusia "llevaría a cabo ataques agrupados de manera regular" contra Ucrania, y añadió que el ejército ruso "lo está haciendo y continuará haciéndolo".

🇷🇺🇺🇦 Un dron ucraniano fue interceptado por un misil antiaéreo ruso mientras se dirigía hacia una refinería de petróleo cercana a Moscú. Imágenes difundidas en redes sociales muestran una explosión después de que los restos del dron cayeran. pic.twitter.com/yYvPJRwcNR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 18, 2026

Enormes incendios en refinería de Moscú cerca del Kremlin

Espesas nubes de humo negro y llamas ocasionales salían entre las chimeneas rojas y blancas de la Refinería de Petróleo de Moscú, en el extremo sureste de la ciudad, a unos 15 kilómetros (9 millas) del Kremlin. Según un video local, cayó una lluvia negra de hollín sobre los autos.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, dijo en X que “una de las preguntas más populares que hicieron los moscovitas esta mañana es ‘¿Qué está pasando?’ Puedo responder. Su país inició una guerra de agresión contra el nuestro. Durante años, ha estado matando a nuestra gente. Ahora que saben qué está pasando, pregúntenle a Putin cuándo planea terminarla”.

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La refinería es una de las mayores de Rusia, según su sitio web oficial, y produce más de un tercio del combustible de la región de Moscú. Fue atacada por última vez por drones ucranianos el martes. Entonces se incendió, pero los funcionarios dijeron que el fuego se apagó rápidamente.

Los vuelos desde cuatro aeropuertos de Moscú fueron suspendidos temporalmente, informaron las autoridades de transporte y aviación.

En la región de Moscú, que rodea pero no incluye la capital, un dron impactó en un edificio residencial en la ciudad de Zhukovsky, según el gobernador Andrei Vorobyov. Edificios en otros puntos de la región resultaron dañados por restos de drones y 17 personas, incluidos dos niños, resultaron heridas, añadió.

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Ataque vuelve a avergonzar a Putin

El Ministerio ruso de Defensa señaló que sus defensas antiaéreas derribaron durante la noche 555 drones ucranianos sobre múltiples regiones, y que casi 200 fueron interceptados cuando se aproximaban a la capital rusa. Eso fue aproximadamente el doble del número de drones que Rusia lanzó contra Ucrania durante la noche, según la fuerza aérea ucraniana.

Putin el jueves estaba en Kazán, unos 700 kilómetros (430 millas) al este de Moscú, recibiendo a líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, mientras Rusia busca reforzar vínculos empresariales y de otra índole con las naciones del bloque regional.

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Zelensky dijo que el ataque contra Moscú formaba parte de los esfuerzos de Ucrania para obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones. El presidente ucraniano ha aceptado un alto el fuego incondicional exigido por Trump, pero Putin se ha negado, y los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos se han estancado.

“Si Putin no quiere terminar esta guerra y quiere continuarla, no nos quedaremos callados: responderemos”, añadió en un mensaje de voz a un chat grupal con periodistas.

“No queremos esta guerra y nunca la quisimos”, dijo. “Pero si Ucrania va a arder, su Moscú también arderá. … Es hora de terminar la agresión, hora de terminar esta guerra”.

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🇷🇺🇺🇦 | Ucrania ejecutó un ataque masivo con drones que impactó por segunda vez en la semana la refinería de petróleo de Moscú, provocando importantes incendios y afectando el suministro de combustible de la capital rusa.pic.twitter.com/iXmfAPRf1W — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 18, 2026

Ucrania interrumpe líneas de suministro rusas

Además de compromisos de más ayuda diplomática y militar en la cumbre del G7, Ucrania recientemente ha cobrado impulso en el campo de batalla contra el ejército más grande de Rusia gracias a sus drones de alta tecnología, dicen funcionarios occidentales y analistas.

Los ataques con drones de mayor alcance están asfixiando las líneas de suministro rusas en regiones ocupadas de Ucrania, además de trastocar la producción petrolera rusa.

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Macron dijo que la cumbre del G7 fue “muy importante para Ucrania” porque sus partidarios —incluido Estados Unidos, algo crucial— prometieron ayudarla, aunque el presidente francés no dio detalles. Durante el mandato de Trump, Washington ha recortado la asistencia a Ucrania, lo que convirtió a los europeos en los mayores proveedores de ayuda militar y financiera. Trump y Zelensky han tenido una relación a veces tensa.

“Estados Unidos está con nosotros en Ucrania, eso es muy importante”, dijo Macron a los periodistas mientras él y Trump salían del palacio de Versalles, cerca de París.

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