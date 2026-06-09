Especialistas de la Universidad Autónoma Chapingo advirtieron que el Jardín Flotante sobre Calzada de Tlalpan corre el riesgo de convertirse en una zona abandonada tras el Mundial si no se garantiza una política pública de mantenimiento que trascienda gobiernos.

Los especialistas en irrigación Florencio Camargo Pacheco y Griselda Sánchez Bravo señalaron que los sistemas de riego paisajístico reclaman inversiones elevadas y cumplir con una normatividad específica, la misma que no existe en México, pues no se trata solo de regar agua, sino de saber regar agua y garantizar la calidad del vital líquido, que debe incluir nutrientes para pasto o plantas, sin olvidar el garantizar “un uso eficiente del agua”.

Señalaron que, si bien actualmente el paisaje urbano de la CDMX podría tener un 8 de calificación, de no ser atendido y garantizar su conservación, este quedará con un 5 de calificación.

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Recordaron que en la Ciudad de México “hay dos estaciones: una con lluvias que de manera natural garantizan áreas verdes y árboles frondosos y la otra, que es el reto, es la temporada de sequía, toda vez que suele existir una severa falta de mantenimiento donde lo verde se pierde y muchas especies se mueren por falta de agua”.

Aseguraron que México “aún está en pañales en materia de riego para paisajismo urbano”, ya que hacen falta normas, reglamentos y la introducción de tecnología para garantizar un riego sustentable.

Precisaron que la muestra de las deficiencias en Ciudad de México se puede ver en plena Avenida de Paseo de la Reforma, donde aún riegan con agua tratada, sin una estrategia real, de tal suerte que esa imagen de paisaje urbano cuidado es temporal.

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Los especialistas egresados del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo comentaron que los elementos básicos para garantizar la sobrevivencia del paisaje urbano son: agua, fertilizantes y mantenimiento; además de que el riego paisajístico no es barato, ya que un espacio de 50 metros cuadrados tiene un costo promedio que va de los 35 mil a los 40 mil pesos, por lo que la inversión gubernamental reclama una política pública bien definida y compromiso.

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