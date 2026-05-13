Michoacán. - Pobladores de diferentes comunidades indígenas de la Cañada de los 11 Pueblos en Michoacán, prendieron fuego a varios vehículos y causaron destrozos en la presidencia municipal de Chilchota, en apoyo a los habitantes de Acachuén, tras el ataque armado que sufrieron pasado 6 de mayo, perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación en presunta complicidad con la Policía Municipal.

Indígenas de Michoacán queman vehículos y siniestran alcaldía de Chilchota; destrozos son en apoyo a habitantes de Acachuén. Foto: cortesía Paulina Valencia/Alerta Noticias Michoacán.

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Además de estas acciones, cerca de 100 comunidades de las cuatro regiones de pueblos originarios, manifestaron a través de diferentes medios, su respaldo a esa localidad indígena ubicada a 153 kilómetros de la capital michoacana.

Indígenas de Michoacán queman vehículos y siniestran alcaldía de Chilchota; destrozos son en apoyo a habitantes de Acachuén. Foto: cortesía Paulina Valencia/Alerta Noticias Michoacán.

Los pueblos originarios, advirtieron que hasta en tanto no haya seguridad en sus localidades y se detenga a las policías municipales al servicio del crimen organizado, no dejarán de movilizarse.

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