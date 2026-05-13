Culiacán, Sin. - La defensa legal del desaforado alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, solicitó al Congreso del Estado que cese todos los efectos del juicio de procedimiento que instauraron en su contra, lo restituyan en el cargo, ya que las auditorías que le practicaron no cumplieron con el marco legal.

Citaron que en una reforma reciente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional, en la que en todos los mecanismos de investigación de recursos federales es competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación.

Los juristas Luis Antonio Sánchez, Alejandro Hernández y Guillermo Vázquez, asesores jurídicos del depuesto alcalde de Ahome, indicaron que ante este criterio, se le resta a los entes estatales en revisión de cuentas la facultad para auditar recursos federales, como sucedió a su defendido.

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A través de un documento entregado en la Oficialía de Partes de la actual legislatura local LXV, los abogados de Vargas Landeros solicitaron al Poder Legislativo que resuelva su petición en base a los parámetros constitucionales, como lo fija la controversia constitucional ya resuelta.

El pasado mes de octubre del 2025, un juez de control vinculó a Gerardo Vargas Landeros a un tercer proceso judicial por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por haber celebrado un contrato en el 2021 de prestación de servicios para recuperar participaciones federales e impuestos, sin licitar.

Derivado de una auditoría practicada de carácter estatal, Gerardo Vargas fue desaforado y retirado del cargo de alcalde, por haber celebrado un contrato de arrendamiento de 126 patrullas, con un costo de 171 millones de pesos, sin haber cumplido con el requisito de licitación previa.

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