Debido a que la economía nacional tuvo un comportamiento más débil de lo esperado a inicios de año y a que la inversión seguirá teniendo un frágil desempeño, el Banco de México (Banxico) revisó ayer a la baja su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026.

En su Informe Trimestral de Expectativas anticipó que la expansión económica será de 1.1%, tasa menor a la estimación puntual de 1.6% publicada en el reporte previo. Así, indicó que el intervalo para la variación esperada del PIB este año ahora es entre 0.5% y 1.7%.

Fuente: SHCP, Banxico, FMI, OCDE, Banorte y encuesta de Citi.

Para 2027 hizo un ligero ajuste al alza a 2.1%, desde el nivel de 2% que esperaba antes de la actualización de sus expectativas, con un intervalo de entre 1.3% y 2.9%.

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La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, dijo en conferencia de prensa que, pese al ajuste para 2026, se mantiene la previsión de que la actividad económica retomará el crecimiento a partir del segundo trimestre.

En particular, el consumo privado mostrará una tendencia positiva, mientras que la demanda externa seguirá contribuyendo al crecimiento de las exportaciones como hasta ahora, estimó.

También señaló que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será fundamental para que la inversión vuelva a aumentar.

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Capacidad de ajuste

Rodríguez Ceja afirmó que si bien en los últimos días las principales calificadoras hicieron cambios en sus asignaciones, la deuda de México permanece en la máxima categoría gracias a los sólidos pilares de la economía.

“Pese a estos ajustes recientes, es importante enfatizarlo, el país mantiene el grado de inversión en todas las agencias calificadoras, lo cual continúa siendo un elemento importante de nuestra solidez macrofinanciera”, destacó.

Con todo y los riesgos que señalaron las calificadoras, refirió que también reconocieron la fortaleza de la economía, la solidez de nuestra posición externa, el régimen flexible del tipo de cambio.

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Además, mencionó que las agencias destacaron la autonomía de Banxico y su conducción de la política monetaria como una contribución a preservar la estabilidad macro del país.

“Estos elementos han permitido que nuestra economía mantenga una importante capacidad de ajuste ante episodios de volatilidad como los que se han visto recientemente para fortalecer la resiliencia”, afirmó Rodríguez Ceja.

Por otro lado, comentó que las autoridades impulsan iniciativas para acelerar la actividad productiva y mejorar las condiciones para favorecer las inversiones.

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Acción del gobierno

De las medidas que toma el gobierno federal para contener el alza de precios de los combustibles y los acuerdos para mantener una canasta básica de productos, Banxico admitió que, más que entorpecer el trabajo de la institución, esos esfuerzos son bienvenidos por su efecto positivo en la inflación.

“Apoya los datos de inflación, a contener los choques geopolíticos derivados del conflicto en Medio Oriente”, admitió la subgobernadora, Galia Borja Gómez.

Destacó que no es algo nuevo, pues en 2022 se puso en marcha algo similar, cuando el proceso inflacionario era mayor, con tasa de 8.70% tras la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania.

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Tampoco es un tema exclusivo de la economía mexicana, agregó, pues otros países toman medidas parecidas para enfrentar el contexto internacional adverso.

En su oportunidad, el subgobernador Omar Mejía Castelazo enfatizó que hay un pleno respeto al perímetro de acción de las distintas autoridades.

“En el mecanismo para el precio de las gasolinas, hay que reconocer que ha funcionado como amortiguador para mitigar este incremento en los precios internacionales del petróleo”.

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Emisión de monedas

Más adelante, la gobernadora Rodríguez Ceja habló sobre la emisión de las monedas de 20 pesos conmemorativas de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Informó que Banxico ordenó una acuñación de 25 millones de piezas por diseño, es decir, 100 millones en total para las de cuño corriente, disponibles al canje en su valor facial en los bancos privados y centros que tienen en Calzada Legaria, sede de la fábrica de billetes, y el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Al momento se han distribuido 30 millones que ya circulan desde el 13 de mayo, y el resto se repartirá en los siguientes días.

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De las piezas de metales finos, para las de oro se acuñaron 10 mil por diseño; para las de plata, 34 mil 500 piezas para cada ciudad sede (CDMX, Guadalajara y Monterrey) y 30 mil de país sede disponibles en las tiendas de la Casa de Moneda y el Museo Interactivo de Economía (Mide). Además, las monedas también se comercializarán a escala internacional.

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