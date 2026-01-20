Jair Francisco Patrón Tobías, “H4” y/o “Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, “H2”, quien fuera unos de los principales líderes del Cártel de los “Beltrán Leyva”, abatido en febrero de 2017, también integra la lista de operadores delincuenciales entregados a los Estados Unidos.

En octubre de 2025 fue detenido por la Marina Armada en la Ciudad de México, y este martes fue traslado a Nueva York para enfrentar las acusaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Buró Federal de Investigación (FBI) por tráfico de drogas al vecino país del norte.

Patrón Tobías fue detenido en la autopista México-Querétaro, a la altura del municipio de Tepotzotlán, donde personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General de la República (FGR), le cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos.

Detención de Jair Francisco Patrón Tobias, alias “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017 por la Marina (24/10/2025). Foto: Especial

“H4” es requerido por la justicia estadounidense para ser procesado por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En febrero, el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó a los Estados Unidos, a Jesús Ricardo Patrón Sánchez, conocido como “H3”, hermano de Juan Francisco y tío de Jair Francisco Patrón, “H4”.

Tras la captura de Héctor Beltrán Leyva, “El H”, en 2014 en San Miguel de Allende, Guanajuato, Patrón Sánchez asumió junto con Alfredo Beltrán Guzmán, “El Mochomito”, las riendas de la violenta organización criminal, que logró expandir sus dominios a Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Jalisco.

Patrón Sánchez logró construir una estructura de operación, principalmente en Nayarit y sur de Sinaloa, hasta que fue abatido por la Marina en febrero de 2017.

