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La emoción por el futbol se vive con experiencias distintas en la Ciudad de México, que pueden mezclar citas rápidas, hamburguesas, cerveza y convivencia entre los aficionados al deporte más popular del mundo.
Para muestra, este speed dating, pensado para quienes desean conocer personas, hacer amistades o simplemente entrar en el mood pambolero previo al Mundial 2026. Aquí te damos los detalles.
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¿Cómo es este speed dating pambolero en CDMX?
Beerhunters e Indómita Burger Punks lanzan un speed dating en CDMX para que los asistentes puedan interactuar mediante una dinámica de charlas rápidas, en las que todos tendrán oportunidad de conocerse para hacer amigos, encontrar el amor o simplemente ampliar su círculo social.
Pero no se trata únicamente de un evento de citas, también fue diseñado para intercambiar estampas del álbum de Panini y disfrutar de una noche con descuentos sorpresa, una rifa temática, cocteles y algunos snacks inspirados en el deporte.
La velada estará amenizada con música alternativa, con el ambiente cervecero de Beerhunters y el estilo relajado del restaurante Indómita Burger Punks. Por eso mismo, los participantes podrán pedir hamburguesas artesanales especiales para la ocasión, con ingredientes y sabores distintos:
- La mexa, con suadero, mayonesa de pápalo con habanero, aguacate y rábanos.
- La gringa, con discos de queso cheddar, pepinillos, cebolla y aderezo especial
- La canadiense, con minibollo en waffle, manchego, tocino frito, mayonesa y miel
¡Y la promo de la noche! Todas las personas que lleguen usando la playera oficial de cualquier equipo o selección, recibirán un drink de cortesía.
¿Cuándo es el speed dating pambolero en CDMX?
Este speed dating pambolero está programado para el próximo sábado 30 de mayo a las 18:30 horas. El lugar de encuentro es Indómita Burger Punks, en Miguel E. Schultz 7B, colonia San Rafael, en la Ciudad de México.
¡Ojo! La actividad está dirigida a participantes de entre 25 y 50 años, y tendrá cupo limitado, por lo que los organizadores recomiendan realizar la reservación anticipada.
El acceso es de $400 pesos por persona. Incluye la entrada al speed dating y la participación en la rifa pambolera. Para apartar tu lugar manda un correo a beerhunters.media@gmail.com o manda un mensaje vía Instagram @beer.hunters.mx
¿No tienes planes para el fin de semana? Lánzate al evento y vive de una manera diferente la pasión futbolera. Una simple conversación podría terminar en amistad, romance o en un productivo intercambio de estampitas para tu álbum.
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