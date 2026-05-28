Hermosillo, Sonora. - La exalcaldesa de Álamos (2006-2009) por el PRI y actual notaria pública Ruth Concepción “N”, fue vinculada a proceso junto a su hijo por violencia familiar en contra de su nuera.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que, tras presentar sólidos datos de prueba, un Juez de Control resolvió dictar auto de vinculación a proceso en contra de Zaid Arturo “N” y Ruth Concepción “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar, violencia familiar equiparada y lesiones que tardan menos de quince días en sanar, cometidos en agravio de Dayren Andrea “N”.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos imputados se desarrollaron en dos momentos distintos en la ciudad de Navojoa, Sonora, derivando en un ciclo de maltrato físico y psicológico que generó afectación en la víctima.

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El primer evento se registró la madrugada del 16 de febrero de 2025; Zaid Arturo “N” y la víctima, quienes mantenían una relación de concubinato, iniciaron una discusión por un teléfono celular en el estacionamiento de un establecimiento ubicado en la colonia Reforma.

El imputado agredió a la víctima tirándola al suelo, arrastrándola para quitarle el dispositivo, después de lo cual, se alejó de ella, pero tras ser alcanzado por la víctima, la tomó del cuello intentando asfixiarla.

La estuvo atacando al tiempo que le profería diversos insultos denigrantes, agresiones verbales y humillaciones que continuaron horas más tarde en un domicilio del fraccionamiento La Encantada donde ambos tenían residencia.

El segundo evento ocurrió la mañana del 9 de marzo de 2025, al exterior del mismo; la investigación establece que Ruth Concepción “N”, madre de Zaid Arturo y suegra de la víctima, arribó al lugar y agredió físicamente a Dayren Andrea “N” propinándole puñetazos en el rostro.

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Este ataque le ocasionó lesiones comprobables en el ojo derecho y contractura en los músculos del cuello; durante la agresión física, Zaid Arturo “N” se sumó a las ofensas verbales, humillando a la víctima y corriéndola del domicilio donde la víctima habitaba.

En la audiencia ante el juez el Agente del Ministerio Público formuló la imputación detallando estos actos.

Al evaluar los elementos presentados, el juzgador determinó vincular a proceso a Zaid Arturo “N” y Ruth Concepción “N” por los delitos señalados.

Además de esto se optó por mantener vigentes las medidas cautelares impuestas previamente para garantizar la seguridad de la víctima y el desarrollo del proceso y conceder un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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