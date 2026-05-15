Culiacán, Sin. - La viuda de Javier Valdez Cárdenas, cofundador del semanario Río Doce, asesinado hace nueve años en esta ciudad, Griselda Triana, dijo que no va a cesar en su exigencia de que este crimen no quede impune, aun cuando el tema de la extradición del autor intelectual, Dámaso López Serrano “El Minilic”, es algo que no le interesa a las autoridades.

En el acto de homenaje a la memoria del periodista, en el que se depositaron ofrendas florales ante su busto levantado a un costado de la Catedral de Culiacán, su viuda consideró que no se tienen avances, ya que no se ha concretado la extradición del autor intelectual, el cual está detenido.

La viuda de Valdez Cárdenas externó que, por la compleja situación que priva en el país en estos momentos, considera que las autoridades siempre tienen otras prioridades, por lo que "el caso de mi esposo no es algo que les interese concluir y cerrar".

Lee también Chocan en Sinaloa policías contra civiles armados

Griselda Triana indicó que su familia no va a cesar en su demanda porque este crimen no quede en la impunidad y se lleve ante los tribunales mexicanos a López Serrano, para que responda por el asesinato de Javier Valdez Cárdenas.

Señaló que está consciente de que esta persona, por segunda ocasión, se encuentra en reclusión en los Estados Unidos, por una nueva acusación que lo puede mantener privado de su libertad hasta por más de cinco años, pero, eso no los detiene, va a continuar con sus exigencias.

A nueve años del asesinato del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, sus familiares, amigos y compañeros de profesión le rindieron un homenaje ante su busto. | Foto: Especial.

A nueve años del asesinato del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, sus familiares, amigos y compañeros de profesión le rindieron un homenaje ante su busto, que fue edificado a un costado de la catedral en Culiacán, e invocaron sus largos reclamos de justicia y castigo al autor intelectual de su crimen, Dámaso López Serrano “Minilic”.

Lee también Sinaloenses se quejan por excesivos cobros en tarifas de luz; exigen subsidio mínimo de siete meses y revisión de tarifas

Las agrupaciones de periodistas convocaron a los ciudadanos a sumarse a este noveno festejo luctuoso para elevar la voz, en demanda de que se extradite de Estados Unidos al “Minilic”, para procesarlo por la muerte violenta del cofundador del semanario “Río Doce” y autor de varias novelas con grandes lecturas.

Con fecha 17 de junio del 2021, uno de los implicados en el asesinato del periodista y escritor Juan Francisco “N” “El Quilla”, considerado como jefe de la célula delictiva que fue contratada para privarlo de la vida de doce disparos, fue sentenciado a 32 años de prisión por este homicidio.

Cuatro meses antes, durante la audiencia intermedia, el segundo de los implicados, Heriberto “N”, “el Koala”, nacido en el municipio de San Ignacio, aceptó su participación en el homicidio de Valdez Cárdenas, por lo que fue condenado a una pena de catorce años y ocho meses de prisión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr