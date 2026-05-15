Culiacán, Sin.— Elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado de Sinaloa se enfrentaron a un grupo armado en el fraccionamiento Villas del Cedro, en la capital del estado. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de ayer y se reportaron tres civiles armados heridos, al igual que dos elementos de la policía, los cuales fueron trasladados a hospitales para su atención.

De acuerdo con la información oficial, una llamada anónima a las líneas de emergencia alertó a las corporaciones de seguridad sobre la presencia de personas armadas en una de las calles de Villas del Cedro; al llegar al lugar, agentes estatales fueron recibidos a balazos, por lo que respondieron la agresión.

En este enfrentamiento dos elementos del grupo especial resultaron heridos, al igual que tres civiles armados, que fueron detenidos y auxiliados para ser atendidos en hospitales de la capital del estado.

En el lugar quedaron tres armas automáticas, cargadores, chalecos tácticos y una camioneta, y todo fue asegurado por las autoridades judiciales.

En otro hecho, en el fraccionamiento residencial La Cantera, en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo de búsqueda de civiles armados, los cuales habrían buscado refugio en una residencia después de una persecución.

Se informó que personas que viajaban en un vehículo eran perseguidas por elementos militares. Al llegar al fraccionamiento La Cantera, los sospechosos huyeron rumbo al complejo habitacional. Hasta la tarde de ayer, las autoridades no precisaron si en el operativo que se desplegó en torno al fraccionamiento lograron detener a los civiles que huyeron.

La tarde de ayer se informó que elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal realizaron otro operativo en la colonia Carlos V, también en Culiacán, en una casa donde se encontraron pastillas, presuntamente de metanfetamina, y precursores químicos para la elaboración de droga sintética, lo cual fue asegurado y se envió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.