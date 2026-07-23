La controversia por las presuntas anomalías e irregularidades detectadas por el uso de inteligencia artificial (IA) en el primer examen virtual de ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se intensificó, luego de que especialistas advirtieron por el drástico incremento de las puntuaciones y alertaron por la posible comisión de prácticas indeseables.

Según un estudio realizado por Gerardo Guerrero, economista y científico de datos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el examen de ingreso a la licenciatura 2026 dejó fuera a cerca de 5 mil aspirantes pese a haberse desempeñado competitivamente respecto a años previos, el equivalente a 3% de los 167 mil participantes. Adicionalmente, el documento también arrojó un crecimiento en el número de aspirantes con exámenes sobresalientes y un aumento en la cantidad de aciertos mínimos para ingresar a las carreras de la UNAM.

Asimismo, reportó que la media de aciertos por área de conocimiento se disparó, pues mientras que en el Área I era de 54 puntos en 2025, este año subió a 71. En tanto, en Área II era de 51 puntos y pasó a 73; en Área III era de 52 y se acrecentó a 72; y en Área IV era de 51 y aumentó a 63.

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Ante ello, colectivos de aspirantes rechazados también denunciaron un incremento atípico en los puntajes de los exámenes realizados en línea y en el número mínimo de aciertos para el ingreso a las licenciaturas de la Universidad, así como la cancelación de exámenes sin aparente fundamento.

Derivado de ello convocaron a una protesta pacífica el próximo lunes 27 de julio para exigir transparencia en el proceso de selección de ingreso a licenciatura, la revisión de las metodologías aplicadas y el retorno a las pruebas presenciales para futuras convocatorias. Según los organizadores, la protesta partirá de las estaciones del Metro Universidad e Insurgentes Sur hacia la Biblioteca Central en Ciudad Universitaria.

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Por su parte, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, ordenó la integración de una comisión técnica y la elaboración de un informe sobre el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

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En ese sentido, la Universidad Nacional explicó que la comisión estará integrada por expertas y expertos universitarios que, desde diversas disciplinas, revisarán los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados.

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Detalló que el objetivo del documento es contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes efectuados en línea. Enfatizó que el estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, el cual se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección.

Aunado a ello, informó que a partir de la publicación de los resultados se han atendido a las personas aspirantes no seleccionadas que solicitaron la revisión de su examen, así como a aquellas que tuvieron cancelada su participación, y aseveró que estas últimas ya cuentan con cita para conocer personalmente las evidencias que sustentaron la determinación.

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Frente a los hechos, la UNAM destacó que dará a conocer los resultados a la brevedad y refrendó su compromiso con la equidad y la transparencia en los procesos de admisión de sus estudiantes.

La polémica escaló hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien afirmó que la elaboración de un informe para revisar el proceso de selección de los aspirantes “es una decisión autónoma” de la Universidad Nacional.

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