En una nueva aventura en Primera División, el Atlante no ha tenido un calendario sencillo en sus primeros tres partidos. Debutó con el clásico frente al Necaxa, después enfrentó al América y hoy se medirá al Cruz Azul, vigente campeón, en el Estadio Banorte.

Ante las Águilas, cosechó un valioso empate y desplegó un futbol que lo ha colocado en la conversación, como una de las posibles sorpresas en el torneo. Mucho de eso pasa por Miguel Herrera, quien busca que su equipo repita la intensidad y el orden que mostró frente al América, para enfrentar a La Máquina, esta noche.

“[Hay que] tratar de romper sus conexiones. Su equipo completo, y lo ha demostrado en el inicio del torneo, con dos triunfos y por supuesto ganar el Campeón de Campeones. Eso lo hace ver un equipo fuerte y sólido. Y tratar de meter la dinámica que mostramos con América, ser un equipo concentrado”, mencionó el Piojo a EL UNIVERSAL Deportes.

El Cruz Azul llega fortalecido tras conquistar el Campeón de Campeones, el segundo título bajo el mando de Joel Huiqui, el técnico que llevó al club a ganar la Liga y quien hoy es uno de los pocos entrenadores mexicanos al frente de un equipo de Primera División.

“Me da mucho gusto. Ha sido un arranque muy bueno para él, con un equipo muy fuerte, muy sólido. Que siga demostrando que los mexicanos sí podemos trabajar y que sí podemos ser confiables”, señaló Herrera.

“Me dará mucho gusto verlo el sábado, darle un fuerte abrazo y felicitarlo por los logros que ha tenido”, mencionó.

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