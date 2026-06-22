[Publicidad]
Naucalpan, Méx.- Dos personas resultaron lesionadas tras un ataque directo con arma de fuego registrado la noche de este domingo en la colonia Ahuizotla, en el municipio de Naucalpan.
De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de personas se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública cuando sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra ellas para después escapar del lugar.
Como resultado de la agresión, dos personas sufrieron lesiones por impactos de arma de fuego.
Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud ni se han dado a conocer sus identidades.
Lee también Detienen a hombre por provocar muerte de un perro en Cuauhtémoc; lo había dejado en una estética canina
Tras el reporte de detonaciones, elementos de la Guardia Municipal acudieron al lugar, brindaron apoyo y acordonaron la zona.
[Publicidad]
Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) arribó al punto para iniciar las investigaciones correspondientes.
En el sitio quedaron esparcidos al menos diez casquillos percutidos, los cuales fueron resguardados como parte de la investigación.No se reportaron personas detenidas.
LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
Sedena y Marina asisten a conferencia internacional en Florida; dialogan sobre las Fuerzas de Operaciones Especiales
Economía
Representantes de CCE y Coparmex viajan a Europa para calmar preocupación sobre futuro del T-MEC; seguirá vigente, dicen
Menú
Merliconchas, el pan dulce viral inspirado en la mascota no oficial del Mundial
Tendencias
Supergirl y Krypto se unirán a Fortnite; ¿cuándo se estrena esta heroica colaboración?
Espectáculos
Para Aarón Mercury: fanática le dedica su tesis en derecho al influencer mexicano
Viral
¡Messi ya toca el cielo! Levantan la estatua más grande del planeta
Al día
¿Te afecta? Cambios en horario del Metro CDMX por juego de México
Espectáculos
Las “Chicas Superpoderosas” están de regreso ¡Con película nueva!