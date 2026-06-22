Naucalpan, Méx.- Dos personas resultaron lesionadas tras un ataque directo con arma de fuego registrado la noche de este domingo en la colonia Ahuizotla, en el municipio de Naucalpan.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de personas se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública cuando sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra ellas para después escapar del lugar.

Como resultado de la agresión, dos personas sufrieron lesiones por impactos de arma de fuego.

Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud ni se han dado a conocer sus identidades.

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Tras el reporte de detonaciones, elementos de la Guardia Municipal acudieron al lugar, brindaron apoyo y acordonaron la zona.

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Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) arribó al punto para iniciar las investigaciones correspondientes.

En el sitio quedaron esparcidos al menos diez casquillos percutidos, los cuales fueron resguardados como parte de la investigación.No se reportaron personas detenidas.

LL