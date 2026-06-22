[Publicidad]
Policías capitalinos detuvieron a un hombre presuntamente por provocar la muerte de un perro de raza pomerania en un negocio en la alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos sucedieron mientras los efectivos policiales realizaban patrullajes de seguridad y vigilancia, cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro los alertaron de una riña en las calles Medellín y Coahuila, de la colonia Roma Norte, por lo que se dirigieron al lugar a verificar la situación.
“En el sitio, se entrevistaron con un ciudadano de 30 años de edad, quien se identificó como el encargado de una estética canina y les informó que un cliente dejó a su mascota para un tratamiento, por lo que uno de los empleados realizó el procedimiento; sin embargo, el animal posteriormente perdió la vida”, narró.
Lee también Transporte Mundialista en la CDMX, con tropiezos
Por lo anterior y a petición del afectado, el trabajador del lugar de 20 años de edad fue detenido, informado de sus derechos de ley y presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.
Lago de Guadalupe, entre descargas de aguas residuales y basura; desde 2004 es Área Natural Protegida en Edomex
mahc/LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Estados
Imagine Dragons reúne a más de 120 mil personas en Parque Fundidora; FIFA Fan Fest vive una noche histórica en Monterrey
Mundo
Iván Cepeda responde a De la Espriella; "no nos asustan ni sus rugidos ni sus alaridos"
Universal Deportes
Leo Messi falla penalti de manera inexplicable y el gol histórico tiene que esperar
Metrópoli
Naucalpan lanza operativo contra chelerías; reforzará inspecciones tras ataque armado que dejó tres heridos
Espectáculos
¿En Televisa no pagan? Brandon Peniche revela la razón de su salida de la televisora
Deportes
Luchador se desploma en el ring y su rival se detiene a ayudarlo
Deportes
¿DÓNDE ESTÁN PERROS? “Los Perros Del Mal” renacen en AAA
Fútbol
¡Tarjeta roja! Suspenden a periodista por criticar a Jérémy Doku por el nacimiento de su hijo