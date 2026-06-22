Policías capitalinos detuvieron a un hombre presuntamente por provocar la muerte de un perro de raza pomerania en un negocio en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos sucedieron mientras los efectivos policiales realizaban patrullajes de seguridad y vigilancia, cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro los alertaron de una riña en las calles Medellín y Coahuila, de la colonia Roma Norte, por lo que se dirigieron al lugar a verificar la situación.

“En el sitio, se entrevistaron con un ciudadano de 30 años de edad, quien se identificó como el encargado de una estética canina y les informó que un cliente dejó a su mascota para un tratamiento, por lo que uno de los empleados realizó el procedimiento; sin embargo, el animal posteriormente perdió la vida”, narró.

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Por lo anterior y a petición del afectado, el trabajador del lugar de 20 años de edad fue detenido, informado de sus derechos de ley y presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

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