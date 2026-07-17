La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseveró que la Ciudad de México “metió tres grandes goles” durante la Copa del Mundo 2026, en materia de derrama económica, creación de empleo y aumento en el número de turistas que visitaron la ciudad.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina destacó que la justa deportiva dejó una derrama económica de entre 44 mil y 66 mil millones de pesos; destacó que la ciudad tuvo el junio con mayor creación de empleo formal desde hace 25 años, de acuerdo al registro del Seguro Social; y se logró “un gran aumento del número de turistas y una derrama de gasto descentralizada que llegó a todas las demarcaciones”.

“Esos fueron los tres grandes goles que la Ciudad de México metió en este Mundial”, dijo.

Durante el mes pasado, el monto de las transacciones con tarjetas de crédito y débito en la Ciudad de México fue de 44 mil millones de pesos. Foto: Cuartoscuro

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En cuestión de empleo, la mandataria capitalina afirmó que durante junio hubo “datos extraordinarios”, pues sólo ese mes se crearon 100 mil nuevos empleos formales.

“Se trata de uno de los mayores aumentos de empleo formal registrados en un solo mes, pocas veces la ciudad ha creado tantos empleos formales en tan poco tiempo. Este junio, en comparación con mayo, fue el mes de junio de mayor creación de empleo formal en la historia de la ciudad en más de 25 años, desde que tenemos la serie histórica del registro del Seguro Social”, precisó.

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Asimismo, señaló que, durante el mes pasado, el monto de las transacciones con tarjetas de crédito y débito en la Ciudad de México fue de 44 mil millones de pesos, en comparación con el mismo mes del 2025.

“Esos fueron los tres grandes goles que la Ciudad de México metió en este Mundial”, dijo la mandataria. Foto: Especial.

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“Y eso sólo corresponde a transacciones electrónicas, no a compras realizadas con dinero en efectivo”, advirtió, por lo que indicó que, si se toma en cuenta el gasto en efectivo, se estima una derrama económica de hasta 66 mil millones de pesos.

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“Ese dinero representa miles de restaurantes llenos, hoteles ocupados, comercios con más ventas y familias que aumentaron sus ingresos; eso es derrama económica a lo largo y ancho de la Ciudad de México”, puntualizó.

vr