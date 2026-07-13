Hermosillo, Sonora. - Un conato de incendio se reportó la mañana de este lunes en la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE, lo cual obligó a la evacuación preventiva de 86 personas y a la suspensión temporal de consultas médicas.

Al sitio ubicado en el cruce del bulevar Morelos y la avenida Siete, al norte de Hermosillo, acudieron elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, así como personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y otras corporaciones de emergencia para controlar la situación y realizar las inspecciones correspondientes.

La emergencia se reportó poco antes de las 11:00 horas, luego de que humo comenzara a propagarse por los ductos de ventilación del edificio, lo que activó la alarma contra incendios y el protocolo de evacuación.

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Incendio en clínica del ISSSTE moviliza a autoridades en Hermosillo, Sonora; evacúan a 86 personas. Foto: Especial.

Las primeras revisiones determinaron que el incidente fue provocado por el sobrecalentamiento de un cable en el interruptor térmico de un equipo de aire acondicionado central ubicado en el tercer piso.

Empleados de la clínica informaron que la falla generó una importante cantidad de humo que se distribuyó por el sistema de ventilación.

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Como medida preventiva fueron desalojados pacientes, personal médico, trabajadores administrativos y usuarios. Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni intoxicadas.

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Incendio en clínica del ISSSTE moviliza a autoridades en Hermosillo, Sonora; evacúan a 86 personas. Foto: Especial.

Una vez controlada la emergencia y ventiladas las instalaciones, personal de Protección Civil verificó que el inmueble no representara riesgos antes de autorizar el reingreso de pacientes y trabajadores.

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Las consultas médicas permanecen suspendidas durante este lunes mientras continuaban las revisiones técnicas del sistema eléctrico y del equipo de aire acondicionado que presentó la falla.

Este incidente corresponde a la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE ubicada en bulevar Morelos y avenida Siete, un inmueble distinto al Hospital Fernando Ocaranza, que en fechas recientes ha enfrentado problemas de infraestructura.

dmrr/rmlgv