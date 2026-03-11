Más Información

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en febrero, en 2.4% interanual, según datos oficiales publicados el miércoles, en línea con lo esperado por analistas.

El Índice de Precios al Consumidor (CPI) recoge datos previos al estallido de la , que ha provocado en los últimos días un fuerte aumento de los precios del petróleo.

La subida de febrero fue igual al 2.4% interanual registrado el mes anterior.

En la medición mes a mes, el índice de precios avanzó 0.3%, también en línea con las expectativas del mercado.

Se registraron aumentos en rubros como atención médica, educación, tarifas aéreas y muebles del hogar, según el Departamento de Trabajo estadounidense.

En cambio, hubo una disminución de los precios de los autos usados, de los seguros de vehículos, así como de las comunicaciones y el cuidado personal.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de la energía y los alimentos, aumentó en febrero un 2.5% interanual.

Lo anterior en coincidencia con las estimaciones de los analistas, que pronosticaban un impacto moderado de los aranceles del presidente Donald Trump, justo antes del alza de los precios del petróleo en medio del conflicto en Medio Oriente.

