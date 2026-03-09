Más Información
Un grupo de sujetos armados atacó con drones a elementos de la Policía Regional de Jalisco en el municipio de Colotlán, al norte de Jalisco; tras el ataque una mujer policía resultó herida.
Los hechos se registraron la tarde de este lunes cerca de la comunidad de La Hiedrita, en los límites con Zacatecas, cuando los policías realizaban labores de patrullaje.
Al detonar los artefactos explosivos contra los policías, los delincuentes hirieron a una elemento que fue auxiliada por sus compañeros en el mismo sitio y lograron estabilizarla mientras solicitaban apoyo para trasladarla a un hospital.
Elementos de la Guardia Nacional y el equipo aerotáctico de la Policía Estatal se desplegaron en la zona del enfrentamiento para apoyar a los agentes regionales y facilitar el traslado de la policía herida.
