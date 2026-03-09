Un grupo de sujetos armados atacó con drones a elementos de la Policía Regional de Jalisco en el municipio de Colotlán, al norte de Jalisco; tras el ataque una mujer policía resultó herida.

Los hechos se registraron la tarde de este lunes cerca de la comunidad de La Hiedrita, en los límites con Zacatecas, cuando los policías realizaban labores de patrullaje.

Lee también Michoacán lidera reducción de rezago educativo en México; IMCO destaca avance del estado

Al detonar los artefactos explosivos contra los policías, los delincuentes hirieron a una elemento que fue auxiliada por sus compañeros en el mismo sitio y lograron estabilizarla mientras solicitaban apoyo para trasladarla a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional y el equipo aerotáctico de la Policía Estatal se desplegaron en la zona del enfrentamiento para apoyar a los agentes regionales y facilitar el traslado de la policía herida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov