Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; hay un muerto, un herido y dos más atrapados

"Pensé que estaba temblando"; vecinos relatan el momento del colapso de edificio en San Antonio Abad

Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible

"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Sergio Mayer es eliminado de "La casa de los famosos"; duró solo tres semanas en la competencia

Un grupo de atacó con drones a elementos de la Policía Regional de Jalisco en el municipio de Colotlán, al norte de Jalisco; tras el ataque una mujer policía resultó herida.

Los hechos se registraron la tarde de este lunes cerca de la comunidad de La Hiedrita, en los límites con Zacatecas, cuando los policías realizaban labores de patrullaje.

Al detonar los contra los policías, los delincuentes hirieron a una elemento que fue auxiliada por sus compañeros en el mismo sitio y lograron estabilizarla mientras solicitaban apoyo para trasladarla a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional y el equipo aerotáctico de la Policía Estatal se desplegaron en la zona del para apoyar a los agentes regionales y facilitar el traslado de la policía herida.

