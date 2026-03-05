Culiacán, Sin.- En tres operativos desplegados en los municipios de Escuinapa y Navolato, fuerzas federales detuvieron a diez civiles con armas automáticas, cargadores, equipos tácticos e inhabilitaron a tres drones que eran operados, presuntamente por grupos delictivos.

En un sobrevuelo por el municipio de Escuinapa, se detecto a varios civiles armados que circulaban en varios vehículos, por lo que se notificó a personal militar en tierra, los cuales se movilizaron por la vía terrestre.

Al percatarse de la presencia de los militares, les dispararon en varia ocasiones, por lo que los soldados respondieron el fuego. Tras controlar la situación, detuvieron a diez personas, a quienes les aseguraron cuatro armas automáticas, cinco chalecos tácticos, 908 cartuchos, 38 cargadores, por lo que fueron turnados al ministerio público federal.

Inhabilitan drones en Sinaloa (05/03/2026). Foto: Especial

En un segundo operativo en la cabecera municipal de Escuinapa, en reconocimiento terrestre, los militares detectaron a dos personas con chalecos tácticos y armas, por lo que procedieron a su detención, estos portaban dos rifles automáticos, 17 cargadores, mil 374 cartuchos y tres chalecos tácticos.

Los elementos del Ejército, en un tercer operativo por el municipio de Navolato, detectaron que en los poblados de Dautillos y Vergel, tres drones realizaban sobrevuelos irregularidades, presuntamente operados por presuntos grupos delictivos.

Con el equipo especial, las fuerzas federales lograron neutralizarlos y los equipos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

Detenidos por portación de arma (05/03/2026). Foto: Especial

