En la jornada de este martes, Israel y Estados Unidos lanzaron una oleada de ataques contra Irán, que golpeó Teherán en las primeras horas de la mañana, mientras Israel también dijo que había lanzado una nueva oleada de ataques dirigidos contra lo que describió como infraestructura de Hezbolá en Beirut.

El control férreo de Irán sobre el estrecho de Ormuz, la vía marítima que conduce fuera del Golfo Pérsico y por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial en tiempos de paz, ha impulsado los precios globales del crudo, al igual que los ataques de Teherán contra infraestructura energética regional. Eso ha sacudido los mercados bursátiles de todo el mundo y ha elevado el costo de muchos productos básicos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió esta semana que, si no se alcanza un alto el fuego “pronto” y si el estrecho no se reabre, Estados Unidos ampliaría su ofensiva, incluyendo atacar el centro de exportación de petróleo de la isla de Kharg y posiblemente plantas desalinizadoras.

Sigue aquí cada detalle de la jornada de este martes en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 08:29 AM Italia niega uso de una base a algunos aviones de EU que se dirigían a Medio Oriente Italia denegó recientemente la autorización para que algunos aviones estadounidenses con destino a Medio Oriente en misión de combate aterrizaran en su base de Sigonella, informaron este martes una fuente del Ministerio de Defensa y medios de comunicación italianos.

Los términos del acuerdo con Estados Unidos establecen que algunas bases italianas pueden ser utilizadas por aviones militares estadounidenses, pero solo con fines logísticos.

La autorización para cualquier uso relacionado con misiones de combate debe proceder del Gobierno, que a su vez necesita obtener la venia del Parlamento.



Mundo 08:20 AM "Irán estará en la Copa del Mundo", asegura el presidente de la FIFA a la AFP "Irán estará en la Copa del Mundo", aseguró este martes a la AFP el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presente en Antalya, en el sur de Turquía, para un partido amistoso de la selección de fútbol iraní.

"Estamos aquí para esto. Nos congratulamos porque es un equipo muy, muy fuerte. Estoy muy contento", añadió el patrón del fútbol mundial durante el descanso del partido entre el Team Melli y la selección nacional de Costa Rica.



Mundo 08:00 AM China y Pakistán proponen 5 puntos para "restablecer paz y estabilidad" en Oriente Medio Los ministros de Exteriores de China, Wang Yi, y de Pakistán, Ishaq Dar, plantearon en Beijing una iniciativa de cinco puntos para el "restablecimiento de la paz y la estabilidad en el Golfo y Medio Oriente ", que incluyen un "alto el fuego inmediato" y "negociaciones de paz lo antes posible".

La iniciativa abarca además "garantizar la seguridad de los objetivos no militares" y de "las rutas marítimas", además de "garantizar la primacía" de la Carta de las Naciones Unidas, recogió la agencia oficial Xinhua.



Mundo 07:58 AM Hegseth no descarta un despliegue terrestre en Irán: "La clave es ser impredecible" El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, insistió este martes en que su país no descarta "ninguna opción" en la guerra que libra junto a Israel contra Irán, incluida la posibilidad de un despliegue terrestre, y aseguró que prefieren parecer "impredecibles" ante su adversario.

"No vamos a cerrar ninguna opción. No se puede librar y ganar una guerra si se revela lo que uno está dispuesto a hacer o no, incluyendo el despliegue de tropas sobre el terreno", respondió a preguntas sobre el envío de personal militar estadounidense a Oriente Medio durante una rueda de prensa en el Pentágono.

Según Hegseth, esta estrategia funciona porque hoy Irán cree que "existen quince formas distintas en las que podría atacarlos con tropas terrestres" y "las hay", agregó el secretario, quien insistió en que "si fuera necesario" podrían "ejecutar esas opciones".



Mundo 07:17 AM Secretario de Guerra de EU revela que visitó en secreto a las tropas en Medio Oriente El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reveló este martes que visitó el sábado pasado en secreto a las tropas desplegadas en Oriente Medio en la guerra contra Irán y que los soldados le pidieron "bombas más grandes".

Hegseth anunció en rueda de prensa que tuvo la oportunidad de visitar a las tropas en combate de la Operación Furia Épica y que estuvo en el terreno con ellas durante un día y medio el fin de semana, aunque dijo que no nombraría qué bases visitó por razones de seguridad.

"Tuve la oportunidad de ser testigo de lo mejor de Estados Unidos. Vi a guerreros, hermandad de hombres y mujeres, guerreros todos en servicio activo -de la guardia o la reserva- y unidos por su amor y propósito compartido y compromiso con la misión", indicó Hegseth.



Mundo 07:16 AM Secretario de Guerra de EEUU advirtió al resto de países que deben "dar la cara" en Ormuz El secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, aseguró este martes que cada vez más embarcaciones transitan por el estrecho de Ormuz después de las amenazas del presidente Donald Trump a Irán y advirtió a los países que dependen de la vía de crudo que deben "dar la cara" y asumir su responsabilidad.

"Hay muchos más buques transitando hoy que antes, como ha dispuesto el presidente. El presidente (Trump) ha sido claro con Irán: abran la vía al comercio o tenemos opciones, y ciertamente las tenemos", dijo en una rueda de prensa en el Pentágono.

Hegseth insistió en que desde el inicio de la guerra lanzada junto a Israel contra la República Islámica, se han centrado "en desgastar y derrotar" las capacidades de lanzar misiles balísticos y de la Armada iraní para "limitar sus opciones".



Mundo 07:15 AM La gasolina en EU alcanza los 4 dólares por galón, su nivel más alto desde 2022 El precio medio de la gasolina en Estados Unidos ha superado la barrera de los 4 dólares por galón (3.78 litros) por primera vez desde agosto de 2022, impulsado por la inestabilidad en el suministro global de crudo tras el estallido de la guerra en Irán.

Según datos de la asociación automovilística AAA, el promedio nacional se situó este lunes en 4,018 dólares, lo que supone un incremento superior al 30 % desde que se iniciaran las operaciones militares a finales de febrero.

La escalada de precios, que no se veía a estos niveles desde los meses posteriores a la invasión rusa de Ucrania, ha obligado al Gobierno estadounidense a reaccionar.



Mundo 07:15 AM Irán teme no se puedan restaurar todos los daños causados por ataques a lugares históricos El secretario general de la Comisión Nacional de la UNESCO de Irán, Hasan Fartusi, afirmó este martes que es probable que no sea posible reparar algunos de los daños que han sufrido monumentos y lugares históricos en los ataques de Estados Unidos e Israel.

“Los especialistas nos han dicho que es posible que no se puedan reparar algunos de los daños provocados en los ataques”, dijo Fartusi en una rueda de prensa en Teherán.

“No solo se trata de los edificios, es acerca de la cultura y la civilización”, subrayó.



Mundo 07:03 AM negociaciones con Irán "están ganando fuerza", dice jefe del Pentágono El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, declaró el martes que las conversaciones para poner fin a la guerra con Irán "están ganando fuerza", en plena ofensiva contra la república islámica.

Esas negociaciones "son muy reales. Siguen en curso, están activas y creo que están ganando fuerza", dijo Hegseth a los periodistas.



Mundo 07:02 AM El embajador iraní en Pakistán avala la mediación de Islamabad para detener las agresiones El embajador de la República Islámica de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, expresó este martes su firme respaldo a las gestiones diplomáticas de Islamabad, calificando de "encomiables" los esfuerzos para reactivar la diplomacia y poner fin al conflicto contra Estados Unidos e Israel.

"Irán acoge con satisfacción las iniciativas diplomáticas proactivas de Pakistán, basadas en la buena voluntad, para restablecer la paz y lograr una estabilidad duradera en la región", escribió Moghadam en una serie de comunicados en X.

El embajador matizó que, si bien acoge esos esfuerzos, el éxito de cualquier mediación está sujeto al cumplimiento de exigencias irrenunciables por parte de Teherán, basadas en el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la independencia.



Mundo 07:02 AM Irán denuncia ataques contra zonas civiles y sanitarias en Teherán y otras ciudades Irán denunció este martes una nueva ola de ataques de Estados Unidos e Israel contra infraestructuras civiles, sanitarias e industriales, entre ellas una empresa farmacéutica dedicada a la producción de medicamentos contra el cáncer.

Entre los objetivos alcanzados figura la empresa Shasta, una de las principales compañías farmacéuticas del país, dedicada a la producción de medicamentos contra el cáncer, anestesia y enfermedades especiales, que quedó destruida tras un bombardeo, según denunció el Gobierno iraní.

La compañía estatal sufrió además daños en su línea de producción.



Mundo 07:01 AM Trump critica a la "poco colaboradora" Francia por no ayudar en la guerra contra Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este martes a Francia por no colaborar lo suficiente en la guerra que su país e Israel libran contra Irán y prohibir el sobrevuelo de aviones por el espacio aéreo francés.

"Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados de suministros militares, sobrevolaran el territorio francés. ¡Francia ha sido MUY POCO COLABORADORA con respecto al 'Carnicero de Irán', quien ha sido eliminado con éxito!", escribió Trump en su red Truth Social en aparente referencia al asesinado líder supremo iraní, Alí Jameneí.

El republicano insistió en su mensaje que "¡¡¡Estados Unidos lo RECORDARÁ!!!".

