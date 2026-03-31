La mexicana María de Jesús Estrada Juárez regresó a California, confirmaron Stacy Tolchin, su abogada de inmigración, e Ivonne Rodriguez, una activista, al medio The Washington Post.

La mexicana, de 42 años, fue deportada el pasado 19 de febrero, apenas 24 horas después de ser arrestada al presentarse a una cita de inmigración para ajustar su estatus como madre de una ciudadana estadounidense, y a pesar de estar protegida por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Esta ha sido una de las experiencias más dolorosas de mi vida”, dijo Estrada tras llegar a California. “Seguí las reglas. Confié en el sistema. Y por eso, me separaron de mi hija, Damaris, sin previo aviso. Ya estoy en casa, pero lo que me pasó está mal y no debería pasarle a nadie”.

Lee también Rey Carlos III desata ola de críticas por aceptar viajar a EU; visitará Washington pese a arremetida de Trump contra Reino Unido

La jueza Dena Coggins había dado al gobierno del presidente Donald Trump un plazo de siete días para regresar al país a Estrada Juárez.

La mujer contó que el sábado por la noche se despidió de su madre y sus familiares en México con un abrazo y emprendió el viaje hacia el noroeste, a Tijuana.

Llevaba varios días sin tener noticias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero seguía confiando en que la administración acataría la orden.

El Post narró que "el lunes,las autoridades le informaron que se le permitiría regresar. Se dirigió al puesto fronterizo de San Ysidro. Se abrió una puerta y la cruzó. Luego, tras pasar por la Aduana y Protección Fronteriza, se reunió con su hija al otro lado".

Lee también Irán tiene voluntad de poner fin a la guerra; siempre y cuando haya garantías de que el conflicto no se repita, dice el presidente

Reactivan orden de deportación de su infancia

Estrada Juárez se presentó a las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en la capital californiana, junto a su hija de 22 años y ciudadana estadounidense, para una entrevista de ajuste de estatus.

Sin embargo, los agentes de inmigración le tomaron las huellas e invocaron una orden de deportación de 1998, cuando era menor de edad y fue sacada en bus hasta la frontera de California y México en un viaje de más de 10 horas.

Estrada Juárez ingresó sin inspección a Estados Unidos en diciembre de 1998 cuando tenía 15 años y fue expulsada del país. La inmigrante regresó nuevamente de forma indocumentada siendo menor de edad, se estableció en California y en 2012 obtuvo la protección de DACA, que estaba vigente el día de su arresto.

Lee también Aprobación de la pena de muerte para palestinos acusados de terrorismo desata protestas; su aplicación podría retrasarse

DACA fue establecido por el expresidente Barack Obama (2009-2017), y supuestamente protege a los inmigrantes de la deportación y les otorga un permiso válido para trabajar.

En su plan de deportaciones masivas, el Gobierno Trump ha detenido a cientos de personas amparadas bajo este programa. Al menos 270 amparados fueron expulsados del país de enero a septiembre de 2025, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En los próximos meses se analizará detenidamente cómo el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, abordará la cuestión de los beneficiarios de DACA.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc

Más Información