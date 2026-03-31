México se encamina a convertirse en el principal campo de competencia entre los mayores jugadores financieros digitales del mundo hacia 2026, en un contexto de baja penetración bancaria y alto potencial de crecimiento, dijo el fundador de Plata, Neri Tollardo.

En febrero pasado, Plata recibió la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como banco, tras más de tres años de proceso, y desde el 18 de marzo inició actividades en el país, en un momento en que también arriban nuevos jugadores globales interesados en competir con la banca tradicional.

En entrevista, el directivo señaló que el mercado mexicano ya concentra la presencia o el interés de algunos de los principales actores del sector, lo que anticipa una mayor competencia en los próximos años. El país, explicó, combina una economía relevante con bajos niveles de acceso a servicios financieros formales.

“México se ha transformado en la cancha donde van a jugar los mejores jugadores digitales, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Entre los principales están Nubank, Revolut y Mercado Pago, y todos están en México. Eso significa que la competencia va a ser muy fuerte y que muchos de estos jugadores, si no son bancos ahora, lo serán en uno o dos años”, dijo.

Según Tollardo, esta combinación es poco común a nivel global, ya que los mercados de gran tamaño suelen tener mayor bancarización, mientras que aquellos con baja penetración financiera tienden a ser más pequeños. Esto posiciona a México como un destino estratégico para modelos digitales que buscan escalar su base de usuarios.

Mayor competencia en los próximos 2 años

Añadió que la competencia se intensificará conforme más empresas obtengan licencias bancarias, lo que les permitirá ampliar su oferta y escalar operaciones. En ese sentido, anticipó que en los próximos dos años el sistema financiero mexicano podría registrar más cambios que en los últimos 15.

Uno de los principales motores será la inclusión financiera, que podría avanzar con mayor fuerza a partir de productos de captación y débito, más accesibles para personas sin historial crediticio. A diferencia del crédito, estos productos permiten incorporar a más usuarios al sistema financiero formal.

“México es de los pocos, si no el último país de este tamaño y nivel de riqueza con una penetración financiera tan baja. Es una combinación muy rara”, señaló.

El directivo agregó que este entorno también redefinirá el ecosistema fintech, donde solo las empresas con capital, experiencia operativa y licencia bancaria podrán competir en el segmento masivo, mientras que otras se especializarán en nichos o servicios específicos.

Finalmente, destacó que la competencia no solo será entre nuevos jugadores digitales, sino también frente a bancos tradicionales, que deberán acelerar su digitalización y mejorar su oferta, en un mercado con mayor innovación y más opciones para los usuarios.