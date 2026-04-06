Alberto del Río es detenido por presuntamente agredir a su esposa

El luchador profesional potosino Alberto N. mejor conocido como Alberto del Río, El Patrón o Dos Caras Junior, habría sido arrestado en horas recientes por la Guardia Civil Estatal (GCE) luego de que se recibió una denuncia al número de emergencias de 911 por un tema de violencia familiar en un domicilio de la capital potosina.

Las fotos del luchador que incluso fue estrella de la WWE de los Estados Unidos, detenido y en la barandilla de la GCE ya se ha vuelto viral en redes sociales, en donde se le aprecia con una camiseta blanca y un short en color negro y con las manos en la espalda, probablemente esposado.

Cabe recordar que en 2020, Del Río fue acusado por violencia domestica en contra de su ex esposa cuando radicaba en los Estados Unidos, no obstante despues de un procedimiento judicial que duró más de un año, fue declarado no culpable por parte de la justicia del estado de Texas.

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Pero no solo ha sido él que se ha visto involucrado en este tipo de situaciones en su familia, en el año 2024 su padre, es decir el luchador retirado conocido como "Dos Caras" fue acusado ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por hechos similares, una ex pareja de quién fuera icono de la lucha libre mexicana lo denunció por violencia familiar, física y psicológica.