Nicolás Larcamón y Cruz Azul sueñan con ser los máximos ganadores de Concachampions

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Con el título del 2025 bajo el brazo, llega a esta edición de la Copa de Campeones de la Concacaf con la intención de convertirse en el máximo ganador del torneo.

La Máquina acumula siete títulos (al igual que el América) dentro de la competencia, pero antes de pensar en el octavo deben de superar los Cuartos de Final, donde estarán chocando ante Los Ángeles FC.

"Cruz Azul, sea la competencia que sea la responsabilidad es máxima, es a tope. Hoy la perspectiva de hacernos camino hasta la final es con el objetivo de ser el máximo campeón de la competencia", afirmó Nicolás Larcamón.

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Esta misión no luce fácil para el equipo de la Noria, pues el propio estratega cruzazulino reconoció que el torneo se ha vuelto más complicado con el paso del tiempo. Larcamón enfatizó que esto se debe al constante progreso e inversión de los clubes de la MLS.

"Sí, desde hace tiempo que es difícil, tuve la oportunidad de ser campeón en ese estadio (del LAFC). Nosotros venimos de eliminar a Monterrey que, tranquilamente, tenía ese mote de ser un candidato al título. Ese torneo se ha vuelto muy competitivo y claramente tiene que ver con la evolución de los equipos de la MLS", analizó el argentino.

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Respecto a su rival, el entrenador del equipo capitalino reconoció se trata de uno de los mejores equipos de la liga estadounidense, el cual cuenta con un gran equipo, afición, estadio y jugadores que han alcanzado por las inversiones hechas durante estos años.

"Es un estadio sumamente exigente, donde el LAFC puede volverse un rival sumamente competitivo por lo que representa de manera colectiva y por sus individualidades, pero también por su afición, es un estadio hermoso", finalizó el entrenador.

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