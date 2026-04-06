Pablo Barrera deja atrás a Pumas y juega talacha con playera de Chivas

A los 38 años de edad, Pablo Barrera anunció su retiro del futbol profesional, una noticia que generó tristeza entre sus seguidores, quienes lo vieron crecer como canterano de Pumas, consolidarse en la Liga MX y cumplir el sueño de jugar en Europa.

Fue en el torneo Apertura 2025, defendiendo la camiseta de Querétaro, cuando Barrera puso fin a su carrera profesional. Sin embargo, enfocado en nuevas metas personales, el exfutbolista se ha dado el espacio para seguir mostrando su talento dentro de la cancha.

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Un ejemplo reciente se presentó en San Luis Potosí, donde el exjugador del Real Zaragoza de España participó en un torneo local de categoría amateur, popularmente conocido como talacha.

Barrera, quien también tuvo pasos por Cruz Azul y formó parte de la Selección Mexicana que disputó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 bajo el mando de Javier Aguirre, fue una de las figuras del equipo Chivas Impulsora, conjunto que tras una serie de encuentros se coronó campeón de la Copa Potosí.

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En el equipo de Barrera también participaron otros futbolistas con pasado en la Liga MX, como el arquero Iván Vázquez Mellado y el delantero Roberto Nurse, quien cumplió una doble función al desempeñarse como jugador y director técnico.