Bloqueos carreteros en México se reducen; Segob reporta solo cinco vialidades afectadas tras diálogo

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que de los 11 bloqueos carreteros que se iniciaron esta mañana en nueve entidades del país por parte de transportistas y productores agrícolas, para las 6 de la tarde solo se mantenían obstruidos cinco vialidades en igual número de estados.

La dependencia federal destacó que se redujo el número de bloqueos gracias a la intervención institucional y a los mecanismos de diálogo implementados por el Gobierno de México,

“Las autoridades federales han mantenido coordinación permanente con gobiernos estatales y representantes de los sectores involucrados, buscando la menor afectación a la ciudadanía, respetando el derecho a la libre manifestación”, puntualizó en un comunicado.

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La Segob exhortó de nueva cuenta a integrantes de las organizaciones que aún mantienen bloqueos a acudir a las vías institucionales de diálogo y liberar las vialidades para evitar afectaciones a la ciudadanía y garantizar el libre tránsito en las carreteras del país.

Detalló que los bloqueos carreteros que permanecían hasta las 18:00 horas son:

Mexicali, Baja California: Carretera Federal 2D Mexicali-San Luis Río Colorado

Guanajuato: Carretera Federal 110, Pénjamo-La Piedad

Michoacán: Autopista México-Guadalajara (caseta Contepec)

Tlaxcala: Carretera Federal 136 de la México-Veracruz

Morelos: Autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo

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