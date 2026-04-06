Bloqueos carreteros en México se reducen; Segob reporta solo cinco vialidades afectadas tras diálogo

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La Secretaría de Gobernación () informó que de los 11 bloqueos carreteros que se iniciaron esta mañana en nueve entidades del país por parte de transportistas y , para las 6 de la tarde solo se mantenían obstruidos cinco vialidades en igual número de estados.

La dependencia federal destacó que se redujo el número de bloqueos gracias a la intervención institucional y a los mecanismos de diálogo implementados por el Gobierno de México,

“Las autoridades federales han mantenido coordinación permanente con gobiernos estatales y representantes de los sectores involucrados, buscando la menor afectación a la ciudadanía, respetando el derecho a la libre manifestación”, puntualizó en un comunicado.

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La Segob exhortó de nueva cuenta a integrantes de las organizaciones que aún mantienen bloqueos a acudir a las vías institucionales de diálogo y liberar las vialidades para evitar afectaciones a la ciudadanía y garantizar el libre tránsito en las carreteras del país.

Detalló que los que permanecían hasta las 18:00 horas son:

  • Mexicali, Baja California: Carretera Federal 2D Mexicali-San Luis Río Colorado
  • Guanajuato: Carretera Federal 110, Pénjamo-La Piedad
  • Michoacán: Autopista México-Guadalajara (caseta Contepec)
  • Tlaxcala: Carretera Federal 136 de la México-Veracruz
  • Morelos: Autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo

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aov/rmlgv

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