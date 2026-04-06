En pleno arranque de la Semana de Pascua, México enfrenta un nuevo paro nacional de transportistas que ya está generando afectaciones en varias autopistas del país. Si tienes planeado salir, es importante que sepas qué carreteras están bloqueadas hoy y qué alternativas puedes tomar para evitar retrasos.

¿Por qué hay bloqueos de transportistas hoy?

El paro nacional de transportistas y productores agrícolas comenzó este 6 de abril de 2026 y fue convocado por la Asociación Nacional Transportista y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

Ambas organizaciones anunciaron movilizaciones en al menos 20 estados, con bloqueos en carreteras y puntos estratégicos como medida de presión ante la falta de respuesta del Gobierno de México.

Entre las principales demandas destacan:

Inseguridad en carreteras (robos, extorsiones y desapariciones)

(robos, extorsiones y desapariciones) Altos costos del combustible y peajes

Falta de apoyo al sector agrícola

Precios injustos para productos del campo

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Los transportistas aseguran que la situación se ha vuelto crítica debido al aumento de la violencia en rutas y al encarecimiento de insumos, mientras que los productores agrícolas denuncian una caída en la producción por la sequía, el alto costo de fertilizantes y la falta de precios de garantía para productos como maíz y trigo.

Carreteras bloqueadas hoy en México

Los bloqueos se están presentando en distintas autopistas y carreteras federales. Estas son algunas de las vías afectadas hoy:

Zona Centro

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Puebla

Circuito Exterior Mexiquense

Autopista México–Guadalajara

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Toluca

Arco Norte

Autopista Naucalpan–Ecatepec

Acceso a Nuevo Laredo

Zona Norte y Bajío

Carretera Federal 45 (Panamericana)

Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)

Vía corta a Chihuahua

Autopista Salamanca–Celaya

Mexicali–San Luis

Occidente y Pacífico

Autopista de Occidente (15D)

Carretera Culiacán–Mazatlán

Carretera Morelia–Pátzcuaro

Estos bloqueos de carreteras no siempre son permanentes, ya que en varios casos los manifestantes se concentran en casetas o puntos específicos, permitiendo el paso intermitente.

Rutas alternas ante los bloqueos

Si necesitas moverte hoy, especialmente en zonas afectadas por el paro de transportistas, considera estas alternativas:

Opta por carreteras libres en lugar de autopistas de cuota

en lugar de autopistas de cuota Usa vialidades urbanas para rodear los puntos de bloqueo

para rodear los puntos de bloqueo Planea rutas más largas, pero con menos riesgo de quedar detenido

Un punto importante es que los bloqueos son dinámicos, por lo que no existe una sola ruta segura durante todo el día.

Recomendaciones si tienes que salir hoy

Ante los bloqueos en autopistas de México, lo mejor es anticiparte y tomar precauciones:

Sal con más tiempo del habitual

Evita autopistas y casetas

Prioriza carreteras libres

Usa rutas internas dentro de la ciudad

Consulta apps de tráfico en tiempo real antes de salir

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