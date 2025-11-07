Más Información

Rosa Icela Rodríguez, titular de la (Segob), señaló que inicia una "nueva etapa" en el Sistema Nacional de Búsqueda, con nuevas herramientas.

Al encabezar la primera sesión de este Sistema, la secretaria de Gobernación reconoció el fortalecimiento de los procesos para la localización e identificación de personas.

Destacó que el Sistema Nacional de Búsqueda cuenta con mejores herramientas, "pero también con retos".

Resaltó la incorporación de la nueva comisionada de nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, así como la conformación del Consejo y la reforma a la ley.

"Nos permitirán trabajar de manera más coordinada en el fortalecimiento de los procesos de localización e identificación de personas desaparecidas con el firme compromiso de hacer justicia a las familias", dijo la titular de la Segob.

Rosa Icela Rodríguez informa sobre "nueva etapa" en Sistema Nacional de Búsqueda. Foto: Especial
Rosa Icela Rodríguez informa sobre "nueva etapa" en Sistema Nacional de Búsqueda. Foto: Especial

