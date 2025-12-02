Más Información

Grupo Bimbo inaugura el Museo Interactivo Bimbo en su 80 aniversario

Grupo Bimbo inaugura el Museo Interactivo Bimbo en su 80 aniversario

Vaso Bearista de Starbucks: ¿cuál es la fecha límite para obtener el artículo viral?

Vaso Bearista de Starbucks: ¿cuál es la fecha límite para obtener el artículo viral?

Casada con El Chapo: ¿dónde ver el documental de Emma Coronel?

Casada con El Chapo: ¿dónde ver el documental de Emma Coronel?

Casada con El Chapo: ¿qué contó Emma Coronel en el documental?

Casada con El Chapo: ¿qué contó Emma Coronel en el documental?

Hija de Shanik Berman se disculpa tras decir que “deberías pagar para trabajar”: pide no laborar gratis

Hija de Shanik Berman se disculpa tras decir que “deberías pagar para trabajar”: pide no laborar gratis

El esperado vaso ha llegado a México y, como ya se anticipaba en redes, su demanda está provocando filas, publicaciones virales y una ola de reacciones de marcas mexicanas que se sumaron a la conversación digital.

Descubre el precio del vaso más viral de la temporada. Foto: TikTok
Descubre el precio del vaso más viral de la temporada. Foto: TikTok

Lee también:

El lanzamiento del vaso Bearista y la dinámica para adquirirlo

El vaso Bearista de Starbucks, conocido por su diseño en forma de oso, se convirtió en uno de los artículos más comentados de la temporada. Su llegada a México inició con una preventa exclusiva para miembros Gold del programa Starbucks Rewards (1 de diciembre), quienes recibieron un cupón digital para adquirir una pieza en tiendas seleccionadas.

Desde entonces, las primeras imágenes circularon rápidamente en redes sociales y confirmaron que varias sucursales agotaron sus existencias en cuestión de horas.

A partir de hoy, 2 de diciembre, comenzó la venta general para el público en todo el país, aunque bajo una serie de restricciones. Para poder adquirir el vaso es obligatorio comprar una bebida en tamaño Grande o Venti y solo se permite una pieza por persona (y por ticket).

Además, no está disponible en tiendas ubicadas en aeropuertos ni mediante pedidos Pickup o Delivery.

¿cuál es la fecha límite para obtener el artículo viral?

El precio oficial del vaso Bearista es de 869 pesos. De acuerdo con información de la marca, no habrá reposición en caso de que se agoten las unidades, por lo que se trata de una edición estrictamente limitada.

A nivel nacional se distribuyeron 37,472 piezas y cada tienda recibió cantidades variables que, según reportes de consumidores, oscilaron entre 40 y 53 vasos, dependiendo del nivel de demanda de cada sucursal.

Aunque Starbucks no ha fijado una fecha límite para el término de la venta, la continuidad del producto depende del inventario.

Las piezas estarán disponibles únicamente hasta que se agoten y, considerando lo ocurrido en preventa, es posible que en varias tiendas la existencia duró apenas unas horas.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]