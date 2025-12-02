Desde Lala hasta Bachoco: marcas se suman al trend del vaso Bearista de Starbucks

El 1 de diciembre, Starbucks lanzó oficialmente en México el vaso Bearista, una edición especial que se agotó en cuestión de horas y que se convirtió en uno de los productos más comentados.

Desde la noche del 30 de noviembre, cientos de consumidores hicieron filas afuera de distintas sucursales para asegurar su compra, mientras que en plataformas de reventa el producto alcanzó montos que superaron los seis mil pesos.

La viralidad del objeto desató una conversación masiva que, lejos de limitarse al consumo, se expandió hacia una serie de respuestas creativas por parte de marcas nacionales que aprovecharon el momento para integrarse al fenómeno cultural.

Foto: Captura de pantalla en Mercado Libre

Lala conquista a la audiencia con su toque satírico

Una de las primeras marcas en sumarse fue Lala, que publicó en Instagram una ilustración del vaso Bearista adaptado a su identidad visual. El tradicional oso aparecía con un gorrito de vaca y sosteniendo un pequeño envase de leche, acompañado por la frase:“ LA NETA, un osito con Lala siempre cae mejor”.

La recepción fue inmediata. Miles de usuarios comentaron la publicación, celebrando el ingenio y preguntando incluso si la marca lanzaría una versión real del vaso. La propuesta conectó de manera efectiva con el público y reafirmó la presencia digital de Lala dentro de esta conversación viral.

Bachoco vuelve a liderar el humor de marca en redes sociales

Bachoco también participó con su estilo característico. En Facebook compartió la imagen de un vaso con forma de pollito, con gorrito y popote naranja. La fotografía estuvo acompañada por la frase “Un pollo de colección” y el mensaje adicional: “Nutrición y frescura que están causando furor por todas partes”.

La publicación superó las 63 mil reacciones y acumuló miles de comentarios. Entre ellos destacaron bromas sobre rellenarlo con caldo de pollo, ante lo cual la marca respondió: “multiusos, sobríx”.

El tono humorístico reforzó su característico estilo de comunicación y consolidó la viralidad del contenido.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales

Pingüinos de Marinela se suma con una propuesta para “solo conocedores”

La marca de Pingüinos de Marinela también se unió al fenómeno con su propia versión: un vaso con forma de pingüino acompañado por la frase ampliamente reconocida por la Generación Z: “Ni idea padre santo acá puro Pingüinos Marinela”.

La imagen incluyó el mensaje “solo conocedores”, en tono de orgullo por el consumo nacional. El contenido superó las 27 mil reacciones y generó más de mil comentarios. Entre ellos se leía: “Si los venden sí corremos a comprarlos”, a lo que la marca respondió: “tú y 262 personas más han confirmado”.

Otro usuario comentó: “Si no los van a sacar no anden antojando, primer aviso”, provocando que la cuenta oficial replicara: “no me amenaces porque me hago hielitos ¿ok?”. El intercambio reforzó la conexión de la marca con públicos jóvenes y demostró su habilidad para integrarse a tendencias virales.

Pato Pascual se une al tren con su propio “vaso pato”

La marca Pato Pascual fue la más reciente en sumarse al trend. En sus redes sociales publicó un vaso con forma de pato, con gorrito azul y popote a juego, acompañado por la frase destacada en la imagen: “el más sabroso de México”.

En el texto de la publicación añadieron: “Hay que admitirlo, ese osito tiene buen gusto con los accesorios, casi tanto estilo como yo. ¡Puro talento! Cuéntanos en los comentarios cómo vas a disfrutar tu bebida Pascual hoy”.

La pieza generó una fuerte interacción en redes, fortaleciendo la participación de la marca dentro del fenómeno y demostrando nuevamente cómo la industria mexicana ha aprovechado el humor para integrarse a tendencias globales, aportando su propio sello cultural.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales

El furor por el vaso Bearista no solo evidenció la capacidad de los consumidores para impulsar tendencias masivas, sino que también mostró cómo las marcas mexicanas pueden apropiarse de fenómenos internacionales con ingenio y sátira.

El resultado fue una conversación digital marcada por creatividad, identidad nacional y un sentido de humor que convirtió un simple artículo promocional en un acontecimiento cultural.

