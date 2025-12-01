De edición limitada a pieza codiciada: Bearista Cup de Starbucks se revende hasta en 6 mil pesos

La presentación oficial del Bearista Cup de Starbucks desató una inesperada fiebre de consumo desde las primeras horas del lunes.

La edición limitada, dirigida inicialmente a clientes Gold mediante un cupón especial, se agotó por completo minutos después de su lanzamiento y provocó una intensa actividad de reventa en plataformas digitales, donde los precios alcanzaron cifras muy superiores al costo original.

Durante esta época navideña el icónico osito de Starbucks se convirtió en el protagonista de la colección Holidays 2025. Foto: Starbucks

Un lanzamiento exclusivo que se agotó antes del amanecer

La mañana de este lunes comenzó con filas formadas desde la madrugada en diversas sucursales de Starbucks en México. El motivo fue el lanzamiento del Bearista Cup, un vaso de cristal transparente con forma de un tierno oso barista que rápidamente se convirtió en objeto de deseo para coleccionistas y seguidores de la marca.

El precio oficial fue de 869 pesos más el consumo de una bebida, aunque únicamente estaba disponible para clientes con membresía Gold que contaban con el cupón correspondiente.

Horas después, la mayoría de los puntos de venta ya habían agotado su inventario. De acuerdo con la información difundida por la cadena, el producto estará disponible para el público en general a partir del martes 2 de diciembre, siempre dependiendo de la existencia en cada sucursal.

No obstante, para quienes no desean esperar o temen que la nueva tanda se agote de inmediato, internet se convirtió en el principal canal para adquirir el codiciado vaso. Las primeras publicaciones aparecieron apenas unas horas después de que la edición limitada se agotara en tiendas físicas.

🚨 Starbucks :

Por el oso termo.

🧸

Revendedores se levantaron a 3 am para acapararlos.

🐀

¿No que un México sin hambre?

😩#TioTendencias #starbucks pic.twitter.com/tQrzLh9S4r — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) December 1, 2025

Reventa, imitaciones y precios que cuadruplican el costo original

En plataformas como Marketplace de Facebook y Mercado Libre comenzaron a aparecer diversos modelos del Bearista Cup.

Algunos vendedores lo ofrecían como imitación, con precios desde 2 mil 299 pesos; otros mostraban una versión similar al original por 3 mil 500 pesos y también surgieron publicaciones donde se aseguraba que se trataba de un vaso auténtico, aunque ya usado, en 4 mil 500 pesos.

Foto: Captura de pantalla en Facebook

El caso más llamativo fue hallado en Mercado Libre, donde un usuario ofertó un Bearista Cup totalmente nuevo y señalado como original por 6 mil 499 pesos. Estas cifras multiplican por tres o incluso por cuatro el precio original del producto, lo que refleja el repunte inmediato en su valor debido a la escasez y a la alta demanda.

La oleada de reventas recuerda lo ocurrido en enero de 2024, cuando Starbucks lanzó termos Stanley de color rosa en colaboración. En aquella ocasión, la demanda fue tan intensa que en múltiples sucursales se registraron discusiones e incluso empujones. A casi dos años de aquel episodio, esos termos todavía se venden en internet con precios superiores a los 6 mil pesos.

Foto: Captura de pantalla en Mercado Libre

El fenómeno del Bearista Cup confirma una tendencia creciente entre consumidores: las piezas de edición limitada no solo funcionan como artículos de colección, sino también como objetos de inversión cuya plusvalía depende de la disponibilidad y del fervor generado en redes sociales.

