Cuernavaca, Mor.- El bloque “negro” que participó en la marcha estudiantil en demanda de justicia para su compañera , vandalizó el palacio de Gobierno para demandar a las autoridades precisión en el caso de la estudiante de la Facultad de Contaduría.

Los estudiantes arremetieron también contra reporteros que tomaron video de los, como fue el caso del periodista Carlos de la Fuente de la televisora local Tv Azteca.

Protestantes mojaron a personas dentro del Palacio (03/03/2026). Foto: Especial
Protestantes mojaron a personas dentro del Palacio (03/03/2026). Foto: Especial

La actitud violenta de los manifestantes se radicalizó al percatarse que dos trabajadores del Poder Ejecutivo se burlaban de ellos desde una ventana del segundo piso del edificio.

Enseguida , lanzaron piedras y pintaron los muros, además de dejar caridad con consignas en contra de las autoridades universitarias.

Colocan pancartas y hacen pintas en el Palacio de Morelos (03/03/2026). Foto: Especial
Colocan pancartas y hacen pintas en el Palacio de Morelos (03/03/2026). Foto: Especial
aov/cr

