Más Información
Senado realiza declaratoria constitucional de reforma laboral de 40 horas; remite minuta al DOF para su publicación
"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido
El Verde se deslinda de declaraciones de sus legisladores sobre reforma electoral; alista postura oficial del partido
Cuernavaca, Mor.- El bloque “negro” que participó en la marcha estudiantil en demanda de justicia para su compañera Kimberly, vandalizó el palacio de Gobierno para demandar a las autoridades precisión en el caso de la estudiante de la Facultad de Contaduría.
Los estudiantes arremetieron también contra reporteros que tomaron video de los actos vandálicos, como fue el caso del periodista Carlos de la Fuente de la televisora local Tv Azteca.
Lee también Visita a sus abuelos y los encuentra sin vida, en Juárez, Nuevo León; autoridades no han revelado sus identidades
La actitud violenta de los manifestantes se radicalizó al percatarse que dos trabajadores del Poder Ejecutivo se burlaban de ellos desde una ventana del segundo piso del edificio.
Enseguida rompieron ventanas, lanzaron piedras y pintaron los muros, además de dejar caridad con consignas en contra de las autoridades universitarias.
Encuentran cráneo dentro de bote de basura en Gómez Palacio, Durango; alcaldesa dice que no está relacionado con la inseguridad
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]