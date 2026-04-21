Querétaro vs Cruz Azul EN VIVO - Jornada 16 del torneo Clausura 2026 - Minuto a minuto

Ante Querétaro, el Cruz Azul se enfrenta a un panorama de fracaso o punto de partida para un cierre digno.

La Máquina atraviesa una racha que preocupa. No pierde todos sus partidos, pero tampoco gana. La falta de resultados ha golpeado el ánimo de un plantel que necesita reencontrarse con su mejor versión cuanto antes.

El duelo ante Gallos Blancos en la jornada 16 aparece como un punto de quiebre.

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El equipo dirigido por Nicolás Larcamón suma ocho partidos oficiales sin victoria. El último triunfo fue el 10 de marzo, en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante el Monterrey. Desde entonces, el equipo no ha celebrado nada.

Además, está en la lucha por el premio al mejor equipo de la temporada, que incluye un millón de dólares.

Por eso, ganar esta noche en La Corregidora es obligatorio para la Máquina. A continuación, les dejamos el minuto a minuto del encuentro.

QUERÉTARO VS CRUZ AZUL: MINUTO A MINUTO