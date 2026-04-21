Pumas vs Juárez FC EN VIVO - Jornada 16 del torneo Clausura 2026 - Minuto a minuto

Los Pumas ya están clasificados a la Liguilla, pero todavía tienen algunos objetivos por cumplir en el cierre de la fase regular. El equipo de Efraín Juárez recibe, esta noche, al FC Juárez en el estadio Olímpico Universitario, donde tratará de obtener el noveno triunfo del torneo.

Los del Pedregal buscarán ganar su último partido, de la Fase Regular, en CU para llegar embalados a la Fiesta Grande. Además, los tres puntos contra los Bravos les permitirían afianzarse entre los cuatro primeros lugares de la clasificación, lo que sería sumamente importante para poder recibir los partidos de vuelta como local, en la ronda de eliminación directa.

Por tal motivo, hoy es indispensable que derroten al conjunto fronterizo para que den un paso importante para permanecer lo alto de la tabla.

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Contra el FC Juárez, los Pumas tratarán de llegar a 30 unidades, producto de ocho victorias y seis empates, para no permitir que sus más cercanos perseguidores (Cruz Azul y Toluca) se acerquen, peligrosamente.

Sin embargo, los Bravos ya suman tres partidos consecutivos sin perder con el conjunto universitario, en duelos de Liga MX, con saldo de dos empates y una derrota. Por lo que la escuadra auriazul tratará de revertir la situación esta noche y demostrar que, realmente, es un serio candidato para quedarse con el título del futbol mexicano.

Sin Keylor Navas y sin Adalberto Carrasquilla, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas, el Club Universidad Nacional intentará salir con el puño en alto de CU. De igual forma, tratará de seguir siendo la segunda mejor ofensiva (+28) y la tercera mejor defensiva (-15), por lo que deberá obtener un resultado positivo ante los fronterizos.

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Los Pumas y el FC Juárez miden fuerzas, esta noche, sobre la cancha del Olímpico Universitario en un partido de realidades distintas, pero con muchas cosas en juego para ambos.

El partido comenzará en punto de las 19:00 horas y será transmitido, de manera exclusiva, por la plataforma de streaming, ViX Premium.

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