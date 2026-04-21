Pumas vs FC Juárez: Horario y canales para ver EN VIVO el partido HOY martes 21 de abril

Con la mente puesta en la Liguilla y, por supuesto, en el título de la Liga MX, los Pumas reciben, esta noche, al FC Juárez en el estadio Olímpico Universitario.

El equipo de Efraín Juárez se enfrenta al de Pedro Caixinha, con el objetivo de seguir peleando por los cuatro primeros lugares de la tabla general del Clausura 2026.

Los del Pedregal, de momento, se encuentran en la tercera posición con 30 puntos, producto de ocho victorias y seis empates.

Por tal motivo, para el conjunto auriazul es indispensable quedarse con la victoria para llegar a la última jornada con amplias posibilidades de quedars entre los sitios de la clasificación que permiten recibir los juegos de vuelta de la Fiesta Grande como local.

Incluso, las tres unidades le permitirían mantenerse en la lucha por el superliderato del futbol mexicano porque se pondría a una de las Chivas.

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Los Pumas tienen mucho por qué pelear todavía en el Clausura 2026 y hoy buscarán demostar que, realmente, son serios candidatos para pelear por el título.

El Club Universidad Nacional también buscará conservar su racha positiva de seis partidos consecutivos sin perder, con saldo de cuatro triunfos y dos empates.

Es decir, en las últimas seis semanas, esta institución ha sumado 14 de los últimos 18 puntos que se han disputado.

La última ocasión que perdió fue en la novena fecha, cuando cayó (2-3) con el Toluca en CU; de hecho, esta ha sido la únicad derrota que ha sufrido en todo el certamen.

Con la segunda mejor ofensiva, gracias a los 28 goles que ha convertido, y la tercera mejor defensiva, ya que sólo ha recibido 15, los Pumas están encaminados rumbo a la Liguilla, donde competirán por alcanzar la octava estrella de su historia.

Enfrente, tendrá a unos Bravos que se juegan su última oportunidad de avanzar a la Liguilla; sus opciones son pocas, pero sus esperanzas son altas.

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