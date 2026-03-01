Más Información

Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General del Estado (FGE) junto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, subieron nuevamente a la zona boscosa que colinda con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para continuar en la búsqueda de cualquier indicio que lleve a la localización de la estudiante universitaria , desaparecida desde el viernes 20 de febrero.

En paralelo, un juez de control impuso hoy prisión preventiva como medida cautelar a por su probable responsabilidad en la desaparición de Kimberly Jocelin Ramos Beltrán.

El imputado solicitó ampliación del término constitucional por lo que la audiencia de vinculación a proceso se desahogará dentro de unos días.

Una fuente extraoficial informó que el juez dictó la prisión preventiva porque en el sitio de detención de Jared, la Agencia de Investigación Especializada encontró la credencial de elector de Kimberly, así como su bolsa y oros objetos personales. Con esos elementos fortaleció su imputación contra el detenido. Con Jared también fue detenido su padre, pero más tarde fue puesto en libertad porque no hubo agravantes en su contra.

A la par, la FGE continuó con el operativo de búsqueda de Kimberly y desde las 8:30 horas su personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, así como de la Comisión Estatal, recorren un área de zona boscosa orientado hacia la colonia Nueva Jerusalén, en cuya demarcación se registró la última señal del teléfono móvil de la joven de 18 años, estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.

En la búsqueda también participan soldados del Ejército Mexicano, elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Morelos y otras dependencias, desplegados en las inmediaciones de la UAEM y la zona boscosa del poblado de Chamilpa, al norte de Cuernavaca.

El sábado, la FGE ejecutó orden de aprehensión en contra de Jared Alejandro “N”, estudiante de la UAEM, relacionado con la desaparición porque su nombre y número telefónico aparecen en las últimas llamadas telefónicas que salieron del teléfono móvil de Kimberly.

Las autoridades investigan otros datos sobre Jared, uno de ellos es que habría sido pareja sentimental de Kimberly, y otra línea es que el joven estaría vinculado a una que distribuye drogas en el campus universitario.

