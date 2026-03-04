Después de discutir durante un partido de fútbol, un niño le disparó a otro con un arma de fuego dejándolo lesionado; los hechos ocurrieron la tarde de este martes en los límites entre Tlaquepaque y Guadalajara.

La información disponible establece que cerca de las 15:00 horas varios niños jugaban en una unidad deportiva cuando el agresor se acercó para tratar de integrarse al juego, sin embargo, uno de ellos, de 12 años, se lo impidió.

En respuesta, el agresor sacó un arma y le disparó hiriéndolo en el brazo; tras la detonación todos salieron corriendo del lugar y el niño herido llegó hasta su casa, donde una tía lo atendió y lo llevó a un hospital.

Policías de Guadalajara acudieron hasta la clínica para recabar información sobre lo acontecido; hasta ahora se desconoce el paradero del niño que disparó.

