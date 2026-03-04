Más Información

Tijeretazo de la reforma electoral; prevé recorte a pluris, 25% a presupuesto de partidos y tiempos de radio y televisión

Pluris, prohibir dinero del crimen organizado, regular IA y que funcionarios promuevan consultas; la reforma electoral, en claves

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

Segunda estudiante de la UAEM desaparece en Morelos; buscan a Karol Toledo, vista por última vez en Mazatepec

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

Después de discutir durante un partido de fútbol, un niño le disparó a otro con un dejándolo lesionado; los hechos ocurrieron la tarde de este martes en los límites entre Tlaquepaque y Guadalajara.

La información disponible establece que cerca de las 15:00 horas varios niños jugaban en una unidad deportiva cuando el agresor se acercó para tratar de integrarse al juego, sin embargo, uno de ellos, de 12 años, se lo impidió.

En respuesta, el agresor sacó un arma y le disparó ; tras la detonación todos salieron corriendo del lugar y el niño herido llegó hasta su casa, donde una tía lo atendió y lo llevó a un hospital.

Policías de Guadalajara acudieron hasta la clínica para recabar información sobre lo acontecido; hasta ahora se desconoce el paradero del niño que disparó.

